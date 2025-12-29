上環2修路工人街頭握手轉圈跳華爾滋？真相有汗水　網民肅然起敬

修路工人在街上跳舞這麼浪漫？有女網民在網上發片，拍下有2名穿反光外套的wks 工人，在上環的街道看似雙手互握在不停轉圈，就像在街上大跳華爾滋，情景相當浪漫。影片引來不少網民笑言，「so sweet」、「男人的浪漫」，不過有網民指真相其非如想像般搞笑，實情是水務署的工人正在辛勞地工作，令網民笑中致敬。



樓主拍下2名修路工人在街上不斷轉圈，笑言似在跳華爾滋。（Threads＠chiaoyun_1020）

2名修路工人在街上不斷轉圈，網民指似在跳華爾滋。（Threads＠chiaoyun_1020）

2名修路工人街頭轉圈似跳華爾滋影片瘋傳

有女網民在Threads上發布影片，拍到有2名身穿反光外套的男工人，在上環西消防街的渠口上面，手持1支長長的十字型鐵支，雙手扶住鐵支不斷圍住轉圈，看上去似是在跳華爾滋，影片隨即被瘋傳。

原來是水務署的工人正在開／關水掣。（Threads＠chiaoyun_1020）

有網民留言致敬：「辛苦晒兩位」。（Threads＠chiaoyun_1020）

不少網民看過影片後，笑言「對不起我笑了，辛苦晒兩位修路工人」、「男人的浪漫 ，我指是佢哋工作時揮灑的汗水」、「職安版10 Dance」、「係街跳華爾滋，咪即係變咗華爾街」。

網民解謎揭真相藏汗水

不過有網民解開謎底，指這是水務署工人或外判工人在開或關水掣，「正在開關水掣，不是修馬路」、「水務署職員係度開關水掣，呢啲掣好大隻，長期係地底入面，會漬死好難開，要幾個人先可以郁到隻掣」。

