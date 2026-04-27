每日刷牙仍口臭　醫生：八成口臭味藏在舌苔　教你如何正確清理

不少人每日認真刷牙，卻依然有口臭的困擾，社交場合非常尷尬。有胸腔暨重症醫生在Facebook指出，約60% 至80% 的口臭並非來自於牙齒，而是藏在舌苔裡，普通牙刷難以清潔，而錯誤的清潔方式更會傷害舌頭本身，並分享正確的刷舌苔方法。



細菌、食物殘渣及壞死細胞會分解揮發性硫化物（VSCs），也就是你聞到的「臭味本體」。（資料圖片）

口臭元兇為舌苔內細菌 分解產生「揮發性硫化物」

經常在網上分享專業醫療知識的黃軒醫生在其facebook專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」提醒，大部份人口臭的源頭並非牙齒，而是舌苔。舌苔是舌頭表面乳突卡住細菌、食物殘渣及壞死細胞形成，會分解產生揮發性硫化物（11VSCs），正是口臭的主要來源。牙刷刷毛分散，無法刮除舌面細菌生物膜，僅能表面掠過，清潔效果有限。

用力過度恐引發炎症 正確清潔要點

過度用力刷舌頭、刮舌次數過多，易損舌乳突從而引發炎症，反而讓細菌更容易附著。正確的做法是：優先使用舌苔刮板，從舌根向前輕柔刮去，力道切忌過重，像刮除鏡面水汽一樣，每日早上一次，每次刮一至兩下即可。

錯誤的清潔方式，反而易損舌乳突從而引發炎症。（AI生成圖片）

警惕這幾種情況不能亂刷

黃醫生強調，若出現舌痛、潰瘍，白斑或黑毛舌等情況不能亂刷，應該求醫診斷。舌苔是口臭的主要原因，物理性清理舌苔能顯著降低異味物質，改善口氣效果優於單純刷牙，但要記住不是「越用力越乾淨」。