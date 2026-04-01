男子長期口臭腹脹竟患胃癌！醫：8成病例與幽門螺旋桿菌感染有關

撰文：中天新聞網
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一名長期熬夜的科技業男子，因口臭問題輾轉就醫逾半年，歷經牙科與耳鼻喉科診治均未查出原因，直至腹脹、打嗝、體重明顯下降等症狀相繼出現，經胃鏡及切片化驗，最終確診同時感染幽門螺旋桿菌並罹患胃腺癌。

台灣胃腸肝膽科醫師戴豪彣在Facebook專頁「暖男豪彣醫師 - 胃腸肝膽科」分享此案，指出該男子習慣長時間加班、累了便趴在電腦桌上入睡，其太太最初察覺他臉色蒼白、精神不濟，並注意到濃烈的口臭氣味。

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男子為改善口臭先後至牙科與耳鼻喉科就診，然而兩科均未能找出病因，數月過去症狀不僅未見緩解，體重反而持續下滑數公斤，同時頻繁出現腹部悶脹與打嗝不適，最終輾轉前往戴豪彣門診求助。

戴豪彣表示，問診時發現該男子有食用生食與醃製食物的習慣，隨即安排無痛胃鏡檢查，結果顯示胃部存在一處不規則形狀的潰瘍，且胃幽門處出現狹窄情形，切片送病理化驗後，確認除幽門螺旋桿菌感染外，更罹患胃腺癌。

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戴豪彣指出，口臭在多數人的認知中不易與胃癌產生關聯，然而此案顯示，長期口臭有可能是胃癌所引發的症狀，身體發出的求救訊號不容輕忽。

針對胃癌防治，台灣國民健康署說明，台灣每年逾2,000人死於胃癌，導致胃癌發生的最主要風險因子中，約有八至九成與幽門螺旋桿菌感染有關。若幽門螺旋桿菌檢測結果呈陽性，應攜帶報告回診，依醫囑接受除菌治療或進一步檢查，以期早期阻斷病程、降低胃癌發生率。

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