台男長期口臭險致離婚　醫師揭真兇不在口腔在鼻子：藏大量黴菌球

不少人以為口臭只是刷牙不夠勤快或口腔清潔問題，但耳鼻喉科醫師陳亮宇分享一則真實案例，讓人驚覺：異味的真正源頭，有時藏在「鼻子」裏！



據陳亮宇介紹，一名男子多年飽受嚴重口臭困擾，無論怎麼勤刷牙、使用漱口水，甚至改變飲食習慣，臭味仍揮之不去，甚至嚴重影響夫妻感情，差點走到離婚邊緣。直到他求診耳鼻喉科，醫師透過鼻內視鏡檢查，才發現鼻腔內竟然堆滿了大量白色黴菌團塊（醫學上稱為「黴菌球」，屬於黴菌性鼻竇炎的一種），這些團塊像一團團白色或灰綠色的「黴菌塊」，會阻塞鼻竇並產生惡臭。

陳亮宇介紹，一名男子多年飽受嚴重口臭困擾，無論怎麼勤刷牙、使用漱口水，甚至改變飲食習慣，臭味仍揮之不去，甚至嚴重影響夫妻感情，差點走到離婚邊緣。（陳亮宇醫師FB）

醫師透過鼻內視鏡檢查，才發現鼻腔內竟然堆滿了大量白色黴菌團塊。（陳亮宇醫師FB）

他解釋，當鼻腔的自我清潔功能下降，或免疫力失衡時，黴菌容易在鼻竇內滋生繁殖，不僅引起鼻塞、異常分泌物，還會透過呼吸與後鼻滴流，將惡臭氣體帶入口腔，造成持久難消的口臭。所幸，患者接受手術清除黴菌球，並搭配藥物治療後，困擾多年的口臭才終於徹底改善。

陳亮宇提醒，臨床上口臭原因大致可分為三大類。一是口腔與牙齒問題，其中牙周病、牙結石、蛀牙或清潔不徹底，最常見的元兇。二是腸胃系統因素，包括胃食道逆流、消化不良等，酸臭氣體容易上逆。最後是鼻部相關疾病，包括慢性鼻竇炎、鼻息肉、黴菌感染等，導致長期鼻塞、用口呼吸，口腔乾燥、唾液變黏稠，異味加劇。

因此，若口臭長期持續，無論怎麼加強口腔清潔都無效，可及早找耳鼻喉科或牙科醫師檢查，找出真正根源。