港的北上？的士司機入錯線　誤闖港珠澳大橋口岸　網民教駛出方法

不少港人趁着復活節長假都會北上消費或到外國旅遊，近日網上流傳照片，有的士司機入錯線，誤闖港珠澳大橋香港口岸「車輛通關廣場」，引來網民揶揄「港的北上」、「呢支大旗」。亦有網民批評「寫到明封閉道路都衝」、「唔熟路唔係借口，揸車最基本係識得睇路牌」。



有網民就分享入錯線的經驗，安慰勿慌張，只要「好聲好氣」向職員求助，就能駛出口岸，「我試過，行錯路去到閘口前公廁位，打電話搵工作人員幫手，最後佢揸架車帶我離開呢度」、「如果真係行錯，唔使排隊的，喺關口前橋位落斜後立即轉左有個更亭，停喺嗰度，有個保安，同佢講就會安排接送。試過1次，15分鐘就出返去」。



近日網上流傳照片，有的士司機入錯線，誤闖港珠澳大橋香港口岸「車輛通關廣場」。（fb群組「港車北上分享群」圖片）

有網民近日分別於facebook群組「港車北上分享群」及「的士司機資訊網 Taxi」分享照片，顯示有兩名的士司機入錯線，誤闖港珠澳大橋香港口岸「車輛通關廣場」，到達出境私家車檢查亭。

的士司機入錯線誤闖港珠澳大橋口岸

樓主問道，若在大嶼山順朗路往香港國際機場及港珠澳大橋香港口岸「車輛通關廣場」分岔路口，不慎入錯線誤闖口岸，「係咪無位可以走？一定會去到呢個位（檢查亭）等職員指示？」。

樓主問道，若在大嶼山順朗路往香港國際機場及港珠澳大橋香港口岸「車輛通關廣場」分岔路口，不慎入錯線誤闖口岸，「係咪無位可以走？」。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

網民揶揄港的北上：接咗支大旗？打夠氣未？

網民留言揶揄的士司機，「掂啦！有熟客call，即到！」、「乘客：司機過唔過海？司機：你想去邊？乘客：珠海，司機：照去！」、「接咗支大旗？打夠氣未？聽講話上面幫部車扮靚靚平靚正，整返個套餐先返落嚟」、「放假北上，自駕遊！」。

亦有網民批評，「呢排多咗好多生手的士司機喺假期開工，有啲唔熟路，有啲手車唔得，有啲兩樣都唔得」、「唔熟路唔係借口，揸車最基本係識得睇路牌，寧錯都要行，呢啲職業司機真係好差」。

有的士司機入錯線，誤闖港珠澳大橋香港口岸「車輛通關廣場」。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

有的士司機入錯線，誤闖港珠澳大橋香港口岸「車輛通關廣場」。（fb群組「港車北上分享群」圖片）

司機入錯線誤闖港珠澳大橋口岸，可怎樣駛出去？

有網民認為不熟路或一時失誤也是人之常情，最重要是找到能駛出口岸的方法。有網民教路說，「如果真係過咗呢個路牌位，落咗天橋左手邊有個路牌寫住香港，u-turn跟路牌行就可以」、「都試過走錯路，不要緊張，等佢有職員用車領航帶返你出去，放心佢哋好友善，仲微笑同你講：下次唔好再行錯路啦」。

有網民安慰道，不小心誤闖不會罰錢及扣分，「入錯線繼續行前過了彎位靠左邊停車，跟保安講，就有車帶你由左邊閘離開」，透露當時浪費了半小時兜出去，「不罰錢不扣分，登記資料也不用，只會有點尷尬」。

（facebook群組「港車北上分享群」及「的士司機資訊網 Taxi」）