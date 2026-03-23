的士疑為落客駛上行人路　停泊尖沙咀酒店門外　網民斥離譜涉危駕

罔顧行人路上行人安全！網上流傳影片，有的士司機疑為「落客」，竟駛上行人路，停泊在尖沙咀九龍公園徑香港朗廷酒店外，有男途人看不過眼，立即舉機拍片記錄罪證，批評「真係叻到冇人有，呢個司機真係」，其間司機向鏡頭做敬禮手勢，疑是「耍冧」道歉。



網民紛紛怒斥，「CXS，第一日揸車去尖咀？唔識就唔好揸車搵食，要做佢老危啦」、「係咪傻㗎，酒店有落客位喎」、「好離譜，係咪無牌㗎？有晒片，有晒車牌，係咪要查吓出租車公司？」。



網上流傳影片，有的士司機疑為「落客」，竟駛上行人路，停泊在尖沙咀九龍公園徑香港朗廷酒店外。（fb群組「車cam L（香港群組）」圖片）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」分享1段27秒影片，配文寫道「朗廷酒店有落」。影片所見，1輛的士停泊在尖沙咀九龍公園徑香港朗廷酒店外行人路上，的士疑「落客」後，正關上車門。

的士疑為落客 駛上尖沙咀酒店外行人路

拍片男子從車尾邊拍邊上前，走到車頭，批評司機「你真係好嘢呀，你真係，哇，你真係好嘢到冇人有」、「真係叻到冇人有，呢個司機真係」。其間司機見被拍片，向鏡頭舉起手及做出敬禮手勢，疑是「耍冧」道歉，之後倒車欲離開。

1輛的士停泊在尖沙咀九龍公園徑香港朗廷酒店外行人路上，的士疑「落客」後，正關上車門。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機見被拍片，向鏡頭舉起手及做出敬禮手勢，疑是「耍冧」道歉。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機見被拍片，向鏡頭舉起手及做出敬禮手勢，疑是「耍冧」道歉。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民批司機：呢啲完全唔適合揸車

網民批評，「呢啲完全唔適合揸車」、「香港真係變得好陌生」，又建議「直接打3條9，話有車鏟上行人路」「為民除害1823」、「畀機會佢付出代價啦」、「咁都唔捉就真係冇天理啦」。

另有網民揶揄司機，「想拎5星好評」、「呢啲先係服務㗎嘛」、「為咗個客，真係要車到去門口，呢份敬業樂業嘅精神，好值得讓人欽敬」、「投訴呢個司機啦，沒有把乘客送到酒店大堂裏面！」、「嗱，呢次冇拒載啊，仲要車到門口，咁樣嘅的士司機應該要攞獎啦」。

司機之後倒車欲離開。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

汽車駛上行人路觸犯了什麼法例？

本港過往曾有司機駕駛私家車駛上行人路後，被控「不小心駕駛」或「危險駕駛」。

根據香港法例第374章《道路交通條例》第38條「不小心駕駛」，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，即屬「不小心駕駛」，可處第2級罰款（5,000港元）及監禁6個月。

而根據第374章《道路交通條例》第37條「危險駕駛」，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處第4級罰款（2.5萬港元）及監禁3年；一經循簡易程序定罪，可處第3級罰款（1萬港元）及監禁12個月。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）