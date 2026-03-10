秀茂坪的士打橫泊行人路！遇行人質問司機講內情　網民：情有可原

汽車應使用馬路，為何會打橫停泊在行人路？網上流傳影片，顯示拍攝現場是大斜路，有人正在過馬路期間，離奇見到有1輛的士停泊在對面行人路，車頭面向行人過路線，就像行人般正等候過馬路，但車身把整條行人路阻擋着。目擊者走近向男司機表示「你唔泊得上行人路」，而司機指住左邊後方車胎（或者寫「呔」），解釋「爆咗胎」，並指向馬路反駁「我擺喺度仲危險，交通阿sir」，相信諷刺目擊者要求他遵守交通規則是不適合現場情況。



影片引來許多網民熱議，有人手旨現場是秀茂坪寶琳路近秀茂坪道，部份網民支持的士司機做法，認為暫時泊在行人路比較安全，「停喺馬路換胎仲易有意外，行人路疏落，影響不大」、「的確情有可原，泊喺馬路會更危險，唔使下下公審」、「喺車路行仲更加危險，駛上行人路係唔好，不過可接受」。



但更多人表示「爆咗胎仲行上行人路，危駕之中嘅危駕，爆胎應該停在路邊或者慢駛去到安全路肩，唔係停行人路」、「故障係可以停馬路，唔係停行人路呀」，亦有人認為如果車輛爆胎，司機理應入「P檔」停在路邊打死火燈，若無法獨自處理，通知師傅前來幫手，帶同專業工具升起車輛換胎，甚至報警求助，「唔使泊上行人路咁大爭議又違法」。



樓主過馬路期間，見到有1輛的士離奇泊在對面行人路，車頭對住馬路，於是一邊按照燈號過馬路，一邊取出手機拍攝。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

2邊行人路之間有5條來回行車線

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」上載影片，長約40秒，相信現場是秀茂坪寶琳路近秀茂坪道、安達邨對開1條大斜路，2邊行人路中間有5條來回行車線，以及交通燈和安全島。

的士離奇泊對面行人路 和行人路欄杆保持距離

樓主過馬路期間，見到有1輛的士離奇泊在對面行人路，車頭對廿着馬路，於是一邊按照燈號過馬路，一邊取出手機拍攝，當走到對面行人路時，片中可見，的士和行人路欄杆保持距離，左右2邊都勉強有2個正常成人身位，但因打橫泊在行人路，車尾與石壆僅留極少空間，路人較難通過，可能有人選擇走出馬路去越過的士。

的士打橫泊在行人路，路人如要通過，就要走出馬路才可以越過的士。。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機︰爆咗胎，我擺喺度仲危險

樓主見狀向男司機表示「你唔得泊上行人路，知唔知？」、「你唔泊得上行人路」，的士司機當時站在的士車尾位置，手指左邊後方車胎，解釋「爆咗胎」，樓主反指「爆咗胎都唔泊得上行人路」，司機手指馬路反駁「我擺喺度仲危險，交通阿sir」。的士司機所說的「交通阿sir」，相信諷刺樓主要求他遵守交通規則，樓主一時無話好說，僅回應「咁唔緊要」，影片就此結束。

的士左後方車胎明顯爆胎泄氣。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民支持︰情有可原

片中的士司機做法引來大量網民討論，部份人支持司機，「喺馬路換胎的確係危險嘅」、「𠵱家啲人就係當正自己係官咁，乜都鍾意攞手機公審人哋」、「又話唔緊要又拍片」、「馬路換胎又真係相對危險，𠵱家啲人揸車癲㗎，如人流少，唔太過阻人，都情有可原」。

樓主指出「爆咗胎都唔泊得上行人路」，司機手指馬路反駁「我擺喺度仲危險」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

建議入「P檔」停路邊 通知師傅到場幫手

更多網民卻表示「爆胎等於可以上行人路？邊條法例批准？」、「有車牌，打畀1823」、「乜爆胎就可以咁㗎咩？有病咪成個車插入診所？」。另有網民認為，若車輛爆胎，司機可以照樣入「P檔」停在路邊，同時打死火燈，相信車輛不會倒後，其他駕駛人士見狀都會及時避開，如果無法單獨換胎，其實可以通知師傅帶同專業工具到場升起車輛換胎，甚至可以報警求助，「方法就好多，唔一定泊上行人路，爭議又大又違法」。

違例泊車定額罰款增至400元

根據本港法例第237章《定額罰款（交通違例事項）條例》第7條，任何人不得將汽車停泊在行人路、行人道、中央分道帶、路旁、路肩或交通島上，一旦違反條文，均須繳付定額罰款，罰款為立法會藉決議訂明的數額；立法會通過修訂，目前俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款增至400元。

