女生趕赴比賽！熱心夫婦聯的士司機齊護航送賽場　贏波後感激尋人

好人好事！有女生在社交平台尋人，指日前在高鐵站等的士趕赴比賽，由於排隊人數眾多，她厚着臉皮詢問有沒有排隊人士前往上環，並提出由她全付車資。其後1對夫婦上前，得知她是趕往比賽不但願意拼車、發現路線有阻塞又教司機轉行其他路線、她在車上更換比賽衫時又獲婦人以外套幫忙遮擋，甚至連司機都幫忙趕路，最終準時到達賽場。當時夫婦拒收她車資，又為她打氣「你專心打（波），其他嘢唔使諗」。



樓主事後感激夫婦二人，「多得譚生譚太同司機，我趕得切開波前到」，想藉此機會再向對方表達謝意，同時分享喜悅，「好想（話）畀佢哋知我贏咗呀」。許多網民深受感動，認為港人表面冷漠，但其實熱心助人，認為樓主若未能成功尋到譚氏夫婦，「我諗你第時幫返有需要嘅人，就係對譚生譚太最好嘅報答」。



有女生趕赴比賽，感激1對熱心夫婦願意拼車兼為她打氣，她最終準時到達並勝出比賽。（AI生成圖片）

女生趕赴比賽 高鐵的士站「排長龍」

事主在threads帳號「siuchuwai」發文，指原先因要出外公幹，故未能參加一場重要比賽，幸得老闆和同事幫忙，令她可以提早下班。她於3月28日晚上7時許在高鐵站等的士，由於比賽將於8時在上環開始，眼見的士站有不少人排隊，在趕時間情況下只能厚着臉皮詢問「有無人去上環？想一齊搭」，並提出由她繳付全程車資。初時無人理會，她形容「我都打定輸數可能要遲」。

夫婦願意拼車 聯司機合力準時送達賽場

詎料有婦人表示她和丈夫皆是前往上環，詢問樓主是否一個人，又教她下次可以輕輕交代原因，「因為啲人唔知我咩事喺到問」。當該對夫婦得知樓主是趕往比賽時，不但願意拼車，在乘車途中發現原定路線有阻塞，便教司機可以轉行其他路線，「為咗俾我就算塞車，都行最短嘅路程去（到）」。婦人丈夫則表示「細路女趕住去比賽」，連司機都幫忙趕路，其間樓主過於趕急，被迫在車上更換比賽衣服，婦人又拿出外套幫忙遮擋。

夫婦拒收車資兼幫忙打氣 勝出比賽感激尋「譚生譚太」

到達目的地時，夫婦二人拒收樓主車資，表示「原本都要搭，幫到就幫」，又為她打氣「你專心打（波），其他嘢唔使諗」。樓主當時既感動又窩心，「眼濕濕」答應對方會「畀心機打」，下車向二人鞠躬道別後便衝入球場。她事後發文感激該對夫婦，「多得譚生譚太同司機，我趕得切開波前到」，未知對方有否子女使用threads，想藉此機會再次向對方表達謝意「十萬個感謝」，同時分享喜悅，「好想（話）畀佢哋知我贏咗呀！」最後祝願譚生譚太一生平安和健康快樂。

事主勝出比賽後發文感激，並公開尋找譚生譚太，「好想（話）畀佢哋知我贏咗呀！」（AI生成圖片）

網民感動：睇到眼濕濕

許多網民都替樓主「嬴波」感到開心，認為事件正正反映港人表面冷漠，但熱心助人的精神，「香港人從來都唔冷漠，只係將熱情留俾值得嘅人」、「我睇threads就係為咗睇呢啲」、「點解會睇到眼濕濕，香港人真係好好，希望大家都一生平安」、「欣賞你感恩曾幫過你的人，繼續努力」。

網民盼樓主謹記在心 日後傳遞善意予他人

有留言認為即使未能成功尋到譚氏夫婦，樓主日後亦可將善意傳遞他人，「我諗你第時幫返有需要嘅人，就係對譚生譚太最好嘅報答」、「希望妳都記住呢份心意傳承下去，將來幫助有需要嘅人，（將）香港人互助精神伸延下去」。

（threads＠siuchuwai）