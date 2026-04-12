淘寶電視看香港台沒聲音　女生苦惱求救　網民拆解關鍵：買機頂盒

網購內地家電雖然方便又便宜，但也要留意能否在香港正常使用。有香港女生於網上發文求助，指出在內地網購平台淘寶買了1部電視到港，使用時卻發現看香港的電視台沒聲音，看內地台就有聲音，她覺得很苦惱，盼有網民能解答。



有網民笑言，「它新來港粵語還沒練好」、「水土不服」。也有網民認真解答，「一看就是地面數字音頻編碼不兼容，注意一定要買商品介紹裏寫明『港澳通用』、『杜比AC3』的機頂盒」。



有香港女生於網上發文求助，指出在內地網購平台淘寶買了1部電視到港，使用時卻發現看香港的電視台沒聲音。（小紅書圖片）

該香港女生於小紅書發文表示，「SOS，我喺淘寶買咗部電視回港，但睇香港台冇聲，睇大陸台就有聲，有冇人知道點解呀？很苦惱」。

淘寶電視看香港台沒聲音 女生超苦惱

有網民認真解答樓主的疑問，點出原因，「Cheap機無內置Dolby Audio（杜比音效），香港廣播係用Dolby Audio，無內置Dolby Audio就唔會有聲」、「要買有AC-3聲音解碼嘅電視，内地好多型號為咗慳成本唔交授權費，都冇呢個解碼功能（内地電視台收睇唔影響），所以睇香港台有畫冇聲」。

有網民認真解答樓主的疑問，點出原因，「Cheap機無內置Dolby Audio（杜比音效），香港廣播係用Dolby Audio，無內置Dolby Audio就唔會有聲」。（Unsplash圖片）

網民：電視制式不同 要買機頂盒解決

網民指出要買機頂盒才能解決問題，「要買個機頂盒，我們家就是這樣，不要急，去旺角看看」、「去鴨寮街買個電視盒就能解決」、「大陸買電視要有杜比AC3解碼，返到香港先有聲」。

網民指出要買機頂盒才能解決問題，「要買個機頂盒，我們家就是這樣，不要急，去旺角看看」。（小紅書圖片）

網民討論應否買內地家電

帖文另引來網民討論應否買內地家電。有網民指出，內地家電雖然比香港便宜，但制式上有不同，又難售後維修，故建議在香港購買，「電視、冷氣、雪櫃、洗衣機呢啲大家電，一律建議喺本地買」、「喺內地買大件電器預咗冇售後」、「電子嘢唔貴得幾多嘅話，淨係香港有保養都抵返」。

有網民則說，「計返成本，大陸買電器壞咗唔整再買新，可能仲平過香港買1部」、「如果平好多（例如一半以上），好多人都會博一博」。

（小紅書）