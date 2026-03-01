速遞哥哥很老實！女生網購貨到付款逾$300　獲溫提決拒收：唔使蝕

現時不少網上購物都會給顧客「貨到付款」的選項，惟貨品有時不似預期，可能令買家損失慘重！最近1名女生在社交平台發文，表示日前遇到1名順豐速運的哥哥上門送貨，由於自己買了不少東西，也記不清包裹是甚麼物品，但需支付300多元的貨到付款費用。沒料到速遞哥哥溫馨地提醒包裹內應有4支液體，「有一支擰唔實個蓋，成支漏晒，仲要好細支，我勸你唔好收貨」，樓主聽後決定拒收包裏，亦大讚送貨哥哥為人老實，才讓她沒有買錯東西虧錢。



1名女子在社交平台發文，表示日前遇到1名非心老實和好心的「順豐哥哥」上門送貨，令他避免損失金錢。（《千萬別開門》劇照）

送貨員溫馨提醒包裹有問題勸拒收

該名女子在Threads上發文，表示日前有「順豐哥哥」送貨，問道「知唔知要畀錢？都300幾蚊」，樓主僅知道自己有在網上購物，但不確定包裹內容，送貨員續指「入面得4支嘢，有一支擰唔實個蓋，成支漏晒，仲要好細支，我勸你唔好收貨」。樓主聽到送貨員的窩心提醒後，遂決定拒收包裹。「順豐哥哥」其後離開，樓主在帖文感謝對方的好意提醒，「好少速遞好似順豐哥哥咁老實，今次唔使蝕」。

送貨員指「入面得4支嘢，有一支擰唔實個蓋，成支漏晒，仲要好細支，我勸你唔好收貨」，樓主聽後遂決定拒收包裹，並發帖讚揚順豐的速遞員。（示意圖 / 資料圖片）

網民齊分享「順豐哥哥」好人好事

樓主的分享引來大批網民熱議，不少人紛紛分享過去遇上的好心「順豐哥哥」，留言指「嗰時住村屋，SF個哥仔見住我大肚，佢後期叫我唔好大住肚又拖住一個細咁行出村收貨，佢會放啲貨係我門口」、「順豐哥哥真係世一，早幾日送貨上屋企，冇人收件我又返緊工聽唔到電話，佢拎返走件貨，夜晚10點幾再送多次上樓，確保有人收貨先ok，呢啲服務邊度搵」、「佢哋真心好好，如果我唔係屋企但件貨要收運費，順豐哥哥會照放我門口幫我畀住錢先，之後我Payme返佢」。

另外，也有網民提醒別以為貨到付款的網購很安全，一不小心亦會蒙受損失，「望落去好似好抵安心貨到付款，其實唔少都係冒牌嘢同埋貨不對辦，畀咗錢多數都好難退，會話你打開咗個包裹拆開包裝」。

（Threads@kothy_kothy）