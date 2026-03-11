淘寶¥4殺曱甴神器？小紅書網民熱捧「奶油味」滅蟑盒　團滅達30隻

近日天氣回暖，蛇蟲鼠蟻開始再次活躍，特別是蟑螂令人苦惱不已。最近許多小紅書網民熱捧1款被譽為「殺蟑螂好物」的德國牌子滅蟑藥盒，效果十分顯著，用家上載「屍橫遍野」照片，目測團滅30隻蟑螂，而且16.33人民幣買到4盒，即是每盒大約4人民幣（4.5港元左右），價錢非常親民，有網民甚至笑說「建議全廣東使用」。



有網民使用1款名為「拜滅士（Premise）殺蟑餌盒」產品後，形容「回家發現這麼多死蟑螂，人傻了」，圖中可見，目測數量超過30隻，場面震撼。（小紅書@豬咪大王圖片）

目測數量超過30隻蟑螂屍橫遍野

大量小紅書網民近日分享驚見蟑螂經歷，其中有網民表示自己「被廣東的蟑螂嚇死」，但當她使用1款名為「拜滅士（Premise）殺蟑餌盒」產品後，形容「回家發現這麼多死蟑螂，人傻了」，大讚「覺得很好用」、「蟑螂剋星」、「殺蟑螂好物」，笑言「建議全廣東使用」，她亦上載家中曱甴屍體被團滅的情況，圖中可見，目測數量超過30隻，場面震撼。

有用家描述「這玩意兒怎麼這麼香甜」、「聞起來是白巧克力混合着燕麥穀物的香甜味，是想用甜點送蟑螂最後一路嗎？」。（小紅書@Windbestaendig圖片）

4盒共16.33人民幣

樓主指出，這款產品在淘寶的售價是16.33人民幣4盒（即是每盒4.5港元），長效滅達3個月。當其他人詢問她「真的有用嗎？」，她回答「超好用，信我」。

另有其他人分別表示「滅殺快，藥效時間短」、「10分鐘前剛放的，已經有蟑螂吃上了」。（小紅書@靈魂之子圖片）

網民笑讚氣味香甜︰用甜點送蟑螂最後一路嗎？

有用家描述「這玩意兒怎麼這麼香甜」、「蟑螂不吃我想吃」、「聞起來是白巧克力混合着燕麥穀物的香甜味，是想用甜點送蟑螂最後一路嗎？」，笑言「可惡，這些蟑螂太幸福了」，另有其他人分別表示「滅殺快，藥效時間短」、「10分鐘前剛放的，已經有蟑螂吃上了」。

亦有網民提醒，如果飼養寵物，可以貼在寵物找不到的地方，反正蟑螂一定能找到。但在一片好評中，亦有用家反映「它沒用，還是出現幼年蟑螂，可惡！」，未能永無後顧之憂，相信產品效果可能因環境或使用方式而有分別。

殺蟑餌盒標榜「特研奶油配方」是蟑螂無法拒絕的「乳酪誘惑」，引誘大小蟑螂取食，回到巢內便死亡，透過同類分食屍體的習性，達到「團滅」的連鎖效果。（淘寶圖片）

官網形容特研奶油配方是蟑螂無法拒絕的「乳酪誘惑」

綜合官網和其他資料，德國拜耳（Bayer）創立「Premise」商標，致力透過生命科學技術、幫助消費者高效安全地解決蟲害問題，去到2003年以中文名稱「拜滅士」引進中國，有各款滅蟑產品，當中殺蟑餌盒標榜「特研奶油配方」是蟑螂無法拒絕的「乳酪誘惑」，引誘大小蟑螂取食，回到巢內便死亡，透過同類分食屍體的習性，達到「團滅」的連鎖效果。

（小紅書）