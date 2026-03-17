網購來路不明產品有危機？醫生點名4大隱形毒物　恐增加罹癌風險

網購愈來愈方便，但隨時誤觸有毒物質揮發。台灣神經外科謝炳賢醫師在其facebook專頁表示，網購來路不明、沒有經過檢驗的產品，買家在不知不覺中接觸到有毒物質，分別是重金屬、塑化劑和甲醛，另外，紙皮箱堆積如山，有機會釋放化學油墨揮發物，總共4大隱形毒物，影響健康隨時致癌，提醒大家切勿網購來路不明產品，對紙皮箱要「斷捨離」。



網購來路不明、沒有經過檢驗的產品，買家在不知不覺中接觸到有毒物質，分別是重金屬、塑化劑和甲醛。（AI生成圖片）

1. 重金屬超標

謝醫生在文中指出，網購來路不明的保健食品、中藥材、便宜彩妝品、劣質餐具水壺、色彩鮮豔的兒童玩具文具，如果沒有經過檢驗，可能含有鉛、汞、砷、鎘等重金屬，帶來神經毒素。

2. 塑化劑超標

便宜的塑膠餐具保鮮盒、劣質香水香氛產品、塑膠玩具奶嘴、聚氯乙烯（PVC）材質雨衣浴簾、來路不明的保養品乳液，都可能含有超標的塑化劑，看似漂亮的網紅飲料杯，照片中總是裝滿漂亮的飲料、珍奶，但不合規的飲料杯在接觸飲料後會吸出更多有毒物質，都會造成荷爾蒙大亂，神經內分泌失調。

紙皮箱堆積如山，有機會釋放化學油墨揮發物，長期吸入會增加血癌風險。（AI生成圖片）

3. 甲醛超標

便宜的衣服、床單、窗簾為了防皺、定型，廠商會添加甲醛，最容易甲醛超標，尤其是標榜「免燙」、「不易皺」的產品，甲醛含量往往更高。另外，劣質家具和木質產品使用含含有甲醛的黏合劑，特別是便宜的合板、密集板家具。此外，便宜的指甲油、美甲產品常用甲醛當作硬化劑，讓指甲油效果更持久，來路不明的洗髮精和護髮產品亦會添加甲醛當防腐劑，致癌物質刺激黏膜。

4. 化學油墨揮發

紙皮箱使用的油墨含有多種化學溶劑和重金屬成分，包括甲苯和二甲苯，屬於揮發性有機化合物（VOCs），會持續從紙箱表面釋放到空氣中，苯類化合物屬於已知的致癌物質，長期吸入會增加血癌風險，另外，為了增加色彩鮮豔度，會添加鉛、鎘、汞等重金屬顏料，長此以往，會為身體帶來慢性神經毒性。

（facebook專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」）