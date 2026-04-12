「Jayden呀,Mami」成潮語！嘲諷港媽英文半桶水　網民恭喜李嘉欣

所有名叫「Jayden」的小朋友都「躺着也中槍」？本港社交平台近日瘋傳「Jayden之亂」，一句句「Jayden呀，Mami 話咗你㗎啦……」、「Jayden呀，Mami 叫咗你唔好㗎啦」的句子，因獨特的中英夾雜語氣，先被KOL拍成一系列影片，及後再被網民套用在各種生活場景，成為潮語引發討論。不少網民覺得甚有共鳴，認為日常生活經常遇見類似家長，以這種說話方式教育子女。有關情況引來許多大品牌公司在社交平台趁機和網民互動，藉此宣傳各種優惠。



其實「Jayden」片段爆紅，背後原因是句子中英夾雜，旨在嘲諷部分港媽「英文半桶水」，卻使用簡單的英文詞彙夾雜中文向子女說教，導至語句不順，亦有別於港人平日中英夾雜的說法方式，有人擔憂繼續使用這種說話模式，恐怕對本地語言文化造成長遠衝擊。



前港姐冠軍李嘉欣與丈夫育有兒子許建彤，其英文名正是Jayden，故網民紛紛指李嘉欣亦是「Jayden Mani」。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣是「Jayden Mani」

前港姐冠軍李嘉欣與丈夫育有兒子許建彤，其英文名正是Jayden，故網民紛紛指李嘉欣亦是「Jayden Mani」。不少網民笑指恭喜「Jayden媽」，因李嘉欣當年會考獲得2A7B，其中英語獲A，教出兒子Jayden自小品學兼優，絕對有資格分享育兒心得。

本港社交平台近日被「Jayden」英文名洗版，熱潮旨在嘲諷部分港媽英文程度只得「半桶水」，但育兒時卻採用中英夾雜的說話方式。（《反起跑線聯盟》劇照）

Jayden英文名瘋傳！ 旨在諷刺港媽育兒方式

其實這股熱潮可追溯至今年2月下旬，2名KOL Matthew（matthewpwj_）及Janice（janicewanwan）在Instagram發布一系列影片，分別以日常生活、到主題樂園、吃自助餐、見親戚前、逛超級市場等作為場景，並標籤「中英夾集有助Children（小朋友）盡快pick up English」、「Mommy told you嘅一定是correct的」，以中英夾雜且誇張的語氣，模仿部分港媽育兒時說話方式，引發網民熱議。

日常生活篇

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

主題樂園篇

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

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自助餐篇

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

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超級市場篇

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

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見親戚篇

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

2名KOL在Instagram發布一系列影片，分別以多個場景，模仿港媽育兒時中英夾雜的說話方式。（IG影片截圖）

網民讚KOL演繹神似：睇到炆

許多網民看片後表示甚有共鳴，「直程係我表姐」、「睇到炆」、「演繹得非常之神似」、「用英文嗰啲位先係精髓」、「Jayden真係港童英文名之最」。另有留言認為片段是想諷刺部分香港家長，「簡單啲嚟講，就係父母自己英文都係半桶水」、「本身英文唔係好好，夾硬用識嘅英文單字攝入句子」，導致話語不通順。

「Jayden」等熱門英文名狂被引用惡搞

而在一系列場景中，最常出現的英文名便是「Jayden」。有網民於是紛紛在社交平台「惡搞」這個英文名，連「Hailey」、「Eunice」、「Esmond」、「Charlotte」、「Charlie」等名字都未能倖免。

各大公司「抽水」借機宣傳

各大公司留意到這股熱潮，相繼加入「抽水」藉此宣傳，如連鎖薄餅店Pizza Hut便推出「Buy 1 get 1 free」優惠，表示「Jayden同Hayley，今晚Mami帶你哋去食Pizza」；而譚仔三哥亦幽默留言，「講咗淨係可以叫10 little Spicy（10小辣）啦，你又Eat唔到喇！食埋隻Chicken wing（雞翼）佢（就）走喇」。

連鎖薄餅店Pizza Hut借機宣傳「Buy 1 get 1 free」優惠。（threads截圖）

譚仔三哥以向Jayden說教方式幽默留言，「講咗淨係可以叫10 little Spicy啦，你又Eat唔到喇！」。（threads截圖）

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「Jayden媽」說話方式衝擊本地語言文化？ 網民：影響年輕人語言習慣

雖然眾多網民享受「食花生」，但亦有人道出一憂慮，「大家有無諗過Jayden以後日子點過？由校長到校工、老細到老婆都用同一個Tone同你講嘢，仲要樣樣都唔準、唔得、唔俾、唔可以，好陰功」，擔憂若然大眾繼續使用「Jayden媽」這種說話方式，恐怕對本地語言文化造成長遠衝擊，影響未來香港年輕人語言習慣。

（綜合）