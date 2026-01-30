移加港爸為女兒填出世紙！名字變「NO MIDDLE NAME」　港媽笑爆嘴

港人移民到國外，為子女申請文件事鬧出笑料！有移民加拿大的港人夫婦最近為剛出生的女兒辦理出世紙，由於港人只有Last name（姓氏）和First name（姓名），丈夫遂在相關文件Middle name一欄寫上「NO MIDDLE NAME」。結果當局「擺烏龍」，誤將「NO MIDDLE NAME」當成嬰兒姓名，在寄來的信封以及出世紙上，女兒姓名的中間，均顯示「NO MIDDLE NAME」，頓成網民笑料。



有人形容事件荒謬，「正常人睇到都奇怪，點解政府好似無嘢」，認為事主應盡快為嬰兒更改資料，以免日後處理各項文件時遇麻煩，亦有人調侃「未知呢個世界發生咩事已經成為meme」、「自古以來，災難嘅源頭9成都係行單咇嘅爸爸」、「呢單嘢真係Sum Ting Wong（something wrong）」。



有移居加拿大港媽收到當地政府寄來女兒的出世紙，但因丈夫填相關文件時「擺烏龍」，以致女兒名字成笑料。（「IG＠vanessalty.jpg」授權影片截圖）

移加港爸填阿女出世紙 其中一欄：NO MIDDLE NAME

該名移居加拿大的港媽在Instagram帳號「vanessalty.jpg」拍片分享，表示「呢件事嘅滑稽程度，值得我犧牲呢個咁醜樣嘅狀態去分享」。樓主指，近日和丈夫為剛出生的女兒辦理出世紙，由於港人有別於外國人，姓名上不會有Middle name（中間名），只有Last name（姓氏）和First name（姓名），因此其丈夫填寫女兒出世紙時，便在Middle name一欄寫上「NO MIDDLE NAME」。

移居加拿大的港人夫婦為剛出生的女兒辦理出世紙。（「IG＠vanessalty.jpg」授權影片截圖）

當地政府寄來文件，顯示女兒全名為「HAPPY（化名）,NO MIDDLE NAME, WONG」。（「IG＠vanessalty.jpg」授權影片截圖）

加拿大當局「擺烏龍」 女兒名字顯示：NO MIDDLE NAME

詎料夫婦二人收到加拿大政府寄來的信件，信封上竟寫着「HAPPY（女兒化名）,NO MIDDLE NAME, WONG」。樓主當時已覺得奇怪，仔細查看發現甚至連女兒的出世紙亦顯示同樣5組英文字，才揭發原來當局誤將「NO MIDDLE NAME」當成女兒姓名，導致文件出錯，令她忍不住哈哈大笑，並指誤填女兒出世紙的丈夫是「罪魁禍首」；而丈夫被問到女兒名字時，只能無奈表示「NO MIDDLE NAME」。

港媽揭原來是老公填寫文件時，在Middle Name一欄寫下「NO MIDDLE NAME」，繼而擺烏龍。（「IG＠vanessalty.jpg」授權影片截圖）

女兒聞姓名即搖頭 似乎表達不滿

片中尾段，港媽拿着女兒的出生紙，向對方表示：「認住啦！呢個就係你個名啦」、「你以後就叫做NO MIDDLE NAME啦！你鍾唔鍾意呢個名呀？」女兒聞言即時搖頭，似乎表示「唔鍾意！快啲幫我改返！」

港媽手持出世紙，笑向女兒表示其全名為「HAPPY（化名）,NO MIDDLE NAME, WONG」。（「IG＠vanessalty.jpg」授權影片截圖）

網民笑瘋：未知呢個世界發生咩事已經成為meme

事件引來網民爆笑留言，「呢個名可以型一世喎」、「有意思㗎，No Middle Name簡稱NMN，明顯係維他命嘅意思」、「呢單嘢可以成為我最喜愛嘅懵仔趣事第一名」、「未知呢個世界發生咩事已經成為meme」、「快啲幫BB開個@nomiddlename IG先」、「做咩要俾個老公填資料，出事㗎嘛」、「自古以來，災難嘅源頭9成都係行單咇嘅爸爸」、「呢單嘢真係Sum Ting Wong（something wrong）」、「職員、郵差：唔理解但尊重」。

事件荒謬！ 網民建議夫婦盡快為女嬰更改資料

另有留言直指事件荒謬，「正常人睇到都奇怪，點解政府好似無嘢」、「以呢幾年嚟喺加拿大填表嘅經驗，諗清楚先，一改咗以後所有申請都要申報曾經改過名，而且都要disclose以前嘅名」、「趁小朋友未需要填其他任何政府、醫療、學校文件之前好快啲改返好個名…我父母都有啲類似咁嘅戇X事，其實一啲都唔好笑，跟一世」；樓主則回覆眾人，「以加拿大政府個速度，我驚佢（女兒）大咗仲未改得返」。

（內容已獲「vanessalty.jpg」授權）