大孩子反覆感冒發燒！腳痛兼驚現「密集出血點」　確診兒童白血病

孩子反復生病感冒發燒，家長切勿掉以輕心！台灣兒科醫生許志煌在社交平台上分享個案，1名「大孩子」不僅反復發燒感冒，還出現持續性腳痛，而腳上有淤點等症狀，經過進一步檢查，證實確診兒童白血病（俗稱血癌）！



大孩子因長期反復感冒長期未癒求診，醫師細心觀察發現其腳上有不明的「密集出血點」。（AI圖片生成）

密集出血點和腳痛背後的危機

兒科醫生許志煌在Facebook專頁分享相關個案，指該名「大孩子」在周六一大早就來到診所，詢問中了解到他一直在反復感冒發燒。許醫生指出，小小孩常常感冒發燒，其實是蠻正常的，不過對於大孩子來說就要小心。

經仔細檢查後，許醫生發現孩子除了反復感冒發燒的症狀外，還有持續性腳痛和腳部伴有密集出血點的異常徵兆，這讓他懷疑可能是嚴重的疾病，於是建議家長立即安排大孩子轉院進一步檢查，結果確診兒童白血病。

白血病是兒童及青少年中最常見癌症

《家醫大健康》雜誌裡指出，白血病是兒童及青少年中最常見的癌症，源於骨髓內的血細胞產生病變。當骨髓造血功能異常導致血小板減少或凝血功能障礙時，就會引發微小血管破裂，主要表現為四肢軀幹有紅色或紫色斑點。

當骨髓造血功能異常導致血小板減少或凝血功能障礙時，就會引發微小血管破裂。（AI圖片生成）

「血癌」名稱嚇人 早發現康復率極高

該名大孩子的媽媽事後來到許醫生的診所表示感謝提醒，並指孩子正接受專業治療。許醫生強調，如今醫療技術進步，只要病情發現得早，完全康復的機會非常高，因此別被白血病的俗稱「血癌」名稱嚇到。

該名大孩子媽媽感謝許醫生的提醒，並表示孩子正接受專業治療。（Facebook@許志煌兒科診所）

兒童白血病常見8個警號

許醫生整理了兒童白血病常見的8個警號，若孩子生病時出現以下症狀，建議盡快就醫檢查。

1.貧血：因為血紅素不夠，容易疲勞，臉色蒼白。

2.血小板異常：容易會有不正常出血或是瘀斑，影響了血小板，凝血功能異常。

3.不明原因發燒：甚至發燒超過一禮拜以上。

4.淋巴腺腫大：不會痛，通常是硬的，不太會移動。

5.發育遲緩：體重減輕，或體重身高很久沒增加。

6.骨頭疼痛：膝蓋位置最明顯，持續疼痛難忍，與正常的生長痛的疼痛型態不同。

7.器官腫大：病菌侵犯到肝脾、淋巴腺、胸腺等，引起器官腫大。

8.嚴重感染：免疫力受損導致頻繁且嚴重的感染。