港澳遊n次個人攻略！小紅書博主盤點13點香港+6點澳門必看懶人包

內地同胞到香港澳門旅遊需要注意什麼？這是長年在各大社交網站的熱門問題，有小紅書博主貼文帶你事無巨細盤點香港13點和澳門6點旅遊攻略。網民吐槽，「香港茶餐廳好似快餐店」、「香港商場的空調跟不要錢的一樣」。



有網民吐槽香港的餐飲情況，形容「香港茶餐廳好似快餐店」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

小紅書博主「拖延鬼」早前發帖分享「港澳遊n次後個人攻略」，帖文覆蓋衣食住行多方面。

香港篇：

香港很多街頭美食不支持微信、支付寶支付，建議提前在內地銀行換港幣，大概是每人500元。（AI生成圖片）

過關前提前備好流量卡並換上或直接打開國際漫遊，否則過關就斷網了。（AI生成圖片）

1.兌換貨幣

香港很多街頭美食不支持微信、支付寶支付，建議提前在內地銀行換港幣，大概是每人500元。

2.充電器轉換頭

香港酒店一般無充電器轉換頭，遊客需自備。

3.網絡連接

過關前提前備好流量卡並換上或直接打開國際漫遊，否則過關就斷網了。

4.穿運動鞋

香港斜坡較多，走路比內地費力多，建議穿運動鞋出行。

5.穿衣注意保暖

香港商場空調溫度低，夏天逛商場記得帶上外套。

6.一次性用品

香港酒店衛生普遍比內地乾淨，但不常備一次性用品，香港酒店提供的一次性拖鞋一般很難用，建議自備。

香港泡麵不配叉子，需自備。（AI生成圖片）

香港茶餐廳味道近似內地快餐，不要對其抱有過高期待。（《阿媽有咗第二個》劇照）

7.泡麵叉子

香港泡麵不配叉子，需自備。

8.文明出行

在香港亂扔垃圾、不看交通燈過街被警察抓到會被處以重罰，警察也可能便衣出行。

9.手機訊號

iPhone在香港的訊號不穩定，導航經常延遲。

10.香港茶餐廳

香港茶餐廳味道近似內地快餐，不要對其抱有過高期待。

11.服務態度

香港服務員態度很差，無論對哪裡人都一樣。

12.購藥

香港藥物物美價廉，但假藥店多，要注意識別假貨。若購藥不多，推薦去萬寧、莎莎、屈臣氏等連鎖店，此類藥店價格優惠較少但都有正貨保障。若購藥較多，推薦去龍城大藥房，該藥房價格實惠且近市區。

13.黃大仙廟

黃大仙廟捐香火需自備現金。

14.搭乘的士

香港搭乘的士起錶價為29人民幣（約33.3港元）。

澳門篇：

澳門賭場易迷路，找工作人員友好問路最方便。（AI生成圖片）

香港生活節奏很快，但澳門生活節奏很慢。（AI生成圖片）

1.未滿21歲禁止進入澳門賭場，門口有保安檢查身份證。

2.澳門賭場易迷路，找工作人員友好問路最方便。

3.籌碼用不完可換回錢，不強制花光。

4.賭場有免費奶茶、發財水（瓶裝飲用水）和發財筆，發財筆據說很管用。

5.過關小票在你的港澳通行證遺失但急着回大陸時，可以給你節省幾個小時的等待時間，注意保管。

6.香港生活節奏很快，但澳門生活節奏很慢。

其他報道：什麼名字一聽就很香港？小紅書帖文熱爆 盤點4類港味滿分名字

什麼名字一聽就很香港？早前有小紅書用戶拋出1帖文，隨即引爆網民話題，熱烈分享4類「港風滿分」名字，當中包括電影角色名、樣板名、大眾名和各類花名等等。



小紅書有樓主發帖提問「什麼名字一聽就很香港？」，隨即引來網民熱烈回應。（小紅書@^_犯困💭小卿💤截圖）

小紅書網民「@^_犯困💭小卿💤」早前發帖提問，「什麼名字一聽就很香港？」，短時間內獲得逾2,000個回應，反應十分熱烈。歸納網民留言，可分為4類「很香港」的名字，例如源自影視作品的經典角色名字「方鍾Sir」（或寫「方中Sir」），以及來自賀歲片《夜王》的「葵芳」Franchesca，另有「萬能Key」樣板名字「陳大文」，有人笑稱「陳生好忙，個個公司培訓都見到佢大名」；至於真人名字如「嘉欣」、「詠恩」等，以及很刻板或者充滿市井氣息的「哨牙珍」、「豬肉榮」等花名，亦是港味滿分！

港味名字第一類：經典影視角色款

港產片當然充滿港味，許多經典角色的名字「一聽就知係香港」，當中以中英夾雜的「方鍾Sir」最為經典！這名字出自電影《新紮師妹》，片中新手女警方麗娟（楊千嬅飾）愛上黑幫少爺，其上司鍾Sir（許紹雄飾）為了幫她在黑幫面前圓謊，臨時改姓，亂造中文字，自稱「方鍾Sir」，此經典爆笑情節成為一代港人的集體回憶。而去年10月許紹雄逝世，不少網民都不捨地稱「永遠懷念方鍾Sir」。

「方鍾Sir」出自電影《新紮師妹》，源自臨時改姓，亂造中文字，經典爆笑情節成為一代港人的集體回憶。（《新紮師妹》電影截圖）

「方鍾Sir」出自電影《新紮師妹》，源自臨時改姓，亂造中文字，經典爆笑情節成為一代港人的集體回憶。（《新紮師妹》電影截圖）

「方鍾Sir」出自電影《新紮師妹》，源自臨時改姓，亂造中文字，經典爆笑情節成為一代港人的集體回憶。（《新紮師妹》電影截圖）

港產賀歲片《夜王》Franchesca跑出

而2026年最有港味的電影角色，要數港產賀歲片《夜王》角色Franchesca，她的搞笑經典台詞「我叫Franchesca，今年十九歲半，四捨五入十九歲，來自葵芳」讓人忍俊不禁，隨後在網絡上爆火。網民看到Franchesca聯想起《夜王》，以片中台詞調侃，「mbll 家興啊嘛」、「今年十九歲半」、「一聽就來自葵芳」。

《夜王》Franchesca的經典台詞「我叫Franchesca，今年十九歲半，四捨五入十九歲，來自葵芳」讓人忍俊不禁。（《夜王》預告片截圖）

《夜王》Franchesca的經典台詞「我叫Franchesca，今年十九歲半，四捨五入十九歲，來自葵芳」讓人忍俊不禁。（《夜王》預告片截圖）

全文：什麼名字一聽就很香港？小紅書帖文熱爆 盤點4類港味滿分名字