什麼名字一聽就很香港？小紅書帖文熱爆　盤點4類港味滿分名字

什麼名字一聽就很香港？早前有小紅書用戶拋出1帖文，隨即引爆網民話題，熱烈分享4類「港風滿分」名字，當中包括電影角色名、樣板名、大眾名和各類花名等等。



小紅書有樓主發帖提問「什麼名字一聽就很香港？」，隨即引來網民熱烈回應。（小紅書@^_犯困💭小卿💤截圖）

小紅書網民「@^_犯困💭小卿💤」早前發帖提問，「什麼名字一聽就很香港？」，短時間內獲得逾2,000個回應，反應十分熱烈。歸納網民留言，可分為4類「很香港」的名字，例如源自影視作品的經典角色名字「方鍾Sir」（或寫「方中Sir」），以及來自賀歲片《夜王》的「葵芳」Franchesca，另有「萬能Key」樣板名字「陳大文」，有人笑稱「陳生好忙，個個公司培訓都見到佢大名」；至於真人名字如「嘉欣」、「詠恩」等，以及很刻板或者充滿市井氣息的「哨牙珍」、「豬肉榮」等花名，亦是港味滿分！

港味名字第一類：經典影視角色款

港產片當然充滿港味，許多經典角色的名字「一聽就知係香港」，當中以中英夾雜的「方鍾Sir」最為經典！這名字出自電影《新紮師妹》，片中新手女警方麗娟（楊千嬅飾）愛上黑幫少爺，其上司鍾Sir（許紹雄飾）為了幫她在黑幫面前圓謊，臨時改姓，亂造中文字，自稱「方鍾Sir」，此經典爆笑情節成為一代港人的集體回憶。而去年10月許紹雄逝世，不少網民都不捨地稱「永遠懷念方鍾Sir」。

「方鍾Sir」出自電影《新紮師妹》，源自臨時改姓，亂造中文字，經典爆笑情節成為一代港人的集體回憶。（《新紮師妹》電影截圖）

「方鍾Sir」出自電影《新紮師妹》，源自臨時改姓，亂造中文字，經典爆笑情節成為一代港人的集體回憶。（《新紮師妹》電影截圖）

「方鍾Sir」出自電影《新紮師妹》，源自臨時改姓，亂造中文字，經典爆笑情節成為一代港人的集體回憶。（《新紮師妹》電影截圖）

港產賀歲片《夜王》Franchesca跑出

而2026年最有港味的電影角色，要數港產賀歲片《夜王》角色Franchesca，她的搞笑經典台詞「我叫Franchesca，今年十九歲半，四捨五入十九歲，來自葵芳」讓人忍俊不禁，隨後在網絡上爆火。網民看到Franchesca聯想起《夜王》，以片中台詞調侃，「mbll 家興啊嘛」、「今年十九歲半」、「一聽就來自葵芳」。

《夜王》Franchesca的經典台詞「我叫Franchesca，今年十九歲半，四捨五入十九歲，來自葵芳」讓人忍俊不禁。（《夜王》預告片截圖）

《夜王》Franchesca的經典台詞「我叫Franchesca，今年十九歲半，四捨五入十九歲，來自葵芳」讓人忍俊不禁。（《夜王》預告片截圖）

多位網民提到許多電影角色名字叫「港生」，「除了《玻璃之城》裡黎明演的許港生，還有《滿漢全席》（《金玉滿堂》內地名稱）裡張國榮演的趙港生」。而影星成龍的真名叫「陳港生」，這個名字讓人認為是「在香港出生」之意，當然充滿港味。

黎明在《玻璃之城》的角色名字叫「許港生」。（《玻璃之城》電影截圖）

張國榮在《金玉滿堂》的角色名字叫「趙港生」。（《金玉滿堂》電影截圖）

港味名字第二類：模板款

在各種場境下要找個名字代入，許多人都會立即想起「陳大文」，由教科書舉例到申請證件都見到這個名，有些初接觸香港文化的人，可能以為香港真的有很多陳大文，但原來只是順手拈來去使用，有網民稱最初大惑不解，「我就話點解公司個個系統嘅測試號都叫陳大文，陳大文究竟係乜水？」。有內地網友表示，「我願稱之為港澳人的李華（內地中小學書信作文通常要求學生以李華為寫信人進行創作）」、「內地的張三、李四（內地各類證明申請的默認名字模板）」。另有網民笑稱，「陳生好忙，個個公司培訓班都見到佢大名」。

除了「陳大文」，有網民列舉其他模板式的名字，例如「允行」、「一心」、「念慈」等等，形容是「全港學生OC（原創角色）」、「考試裡的」、「作文名」，還有人把這些NPC（非玩家角色［Non-Player Character］）湊成一對，「沒有人覺得一心和允行很gay嗎？每次做卷子都磕他們倆，一個是提建議霸總，一個是乖乖照做的嬌妻」。

港姐李嘉欣令「嘉欣」這名字成為漂亮美女的代表。（《醉拳３》電影截圖）

港姐李嘉欣令「嘉欣」這名字成為漂亮美女的代表。（《醉拳３》電影截圖）

港味名字第三類：大眾款

不少港人的名字是姓氏另加2個字，但聽上去卻很有香港風格，例如：

嘉字族：嘉欣、嘉慧、嘉敏、嘉玲、嘉豪

詠字族：詠琪、詠恩、詠琳、詠儀、詠珊、詠麟

兒字族：祖兒、玉兒、可兒、寶兒、佳兒

有內地網民笑指「嘉一切」、「詠一切」、「兒一切」都很香港，不過亦有人指這些名字在其他與香港文化相近地區亦很常用，「這些名字也很新加坡」、「馬來西亞也有」、「也很廣東」。

電影《功夫》中的女角色阿珍因齙牙被稱作「哨牙珍」。（《功夫》電影截圖）

港味名字第四類：刻板印象+市井花名款

香港人很喜歡以外貌、職業或性格特徵去他人取花名，例如：

職業類：豬肉榮、菠菜蓮、買魚勝

外形類：高佬泉、金毛強、哨牙珍、肥婆四

個性類：牙擦蘇（愛吹牛）、大口芬（愛說是非）、蕃薯+人名（愚笨）