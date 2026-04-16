泰度假村女遊客沐浴遭偷窺！男友追出揭男員工逃　老闆反應惹憤怒

到泰國旅遊要小心！1名女遊客近日於TikTok上載影片控訴，指早前與男友入住泰國沙敦府麗貝島（Koh Lipe）度假村1房間期間，於房內脫光衣服準備洗澡時，赫然發現1名男子正透過竹牆縫隙偷窺，男友追出時見有度假村員工逃走。女遊客飽受驚嚇，而度假村老闆僅建議「換房」了事。



今年1月布吉有酒店曾發生保安主管持「萬能房卡」，企圖闖入知名女DJ房間，連串事件令人關注旅客住宿時的人身安全。



安娜在TikTok上哭訴了自己在麗貝島度假村疑被偷窺的情況。（TikTok影片截圖）

安娜在拍片哭訴了自己在麗貝島度假村疑被偷窺的情況。（TikTok影片截圖）

女遊客脫光衣服被偷窺 見男員工逃跑

疑被偷窺的女遊客安娜（Anna，化名）表示，她與男友在案發度假村預定了7晚住宿，事件發生於第3晚。當時2人在租住度假村後方的竹製小屋，她脫光衣服準備淋浴，竟發現一雙眼睛透過竹牆縫隙盯著自己。

安娜男友在案發度假村預訂了7晚住宿，但入住第3晚即發生被偷窺事件。（fb@arnabarbie）

安娜嚇得驚聲尖叫，男友聞訊追出，發現1名疑似度假村的緬甸籍男員工正躲在角落，被揭發後倉皇逃跑。安娜考慮到安全問題，立即叫停企圖追上的男友。

安娜表示，自入住該度假村以來，已經多次聽到異響，此次驚覺被偷窺，更擔心對方偷拍了不雅影片上載上網。事後與男友已向警方報案，而度假村老闆僅建議「換房」了事，處理態度讓兩人十分不滿，遂決定立即退房離開度假村。

安娜男友在案發度假村預訂了7晚住宿，但入住第3晚即發生被偷窺事件。（fb@arnabarbie）

網民鬧爆度假村私隱度差

影片發布後惹來網民熱議，許多人留言炮轟該度假村的竹屋結構簡陋，存在大量孔洞縫隙，私隱度極差。更有前住客分享被監視經歷，質疑度假村管理出現嚴重漏洞。度假村老闆最新回應表示會配合警方調查，希望盡快抓獲嫌疑人。

泰國是旅遊聖地，但外遊時要注意個人安全。（Unsplash圖片）

今年１月才發生類似事件

泰國酒店過去亦曾發生有人擅闖客人房間，今年1月，布吉島一家酒店亦發生類似事件。1名保安主管持「萬能房卡」企圖闖入知名女DJ房間，幸受害者及時反鎖才逃過一劫。該保安事後被控企圖夜間侵入住宅罪，面臨最高判囚5年或10萬泰銖（約2.4萬港元）罰款，或兩者兼罰，而他獲准以5萬泰銖（約1.2萬港元）保釋。