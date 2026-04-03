復活節遊泰注意！布吉島毒水母湧現　接觸刺痛出紅疹　附應急守則

復活節假期不少港人到泰國旅遊享受陽光與海灘，但要留意有毒水母！泰國當局發出警告，指布吉島附近水域最近出現大量有毒「火水母」（Fire Jellyfish），而附近的潛水聖地攀牙府斯米蘭群島國家公園（Similan Islands National Park）亦出現「藍鈕扣水母」（Blue button jellyfish），部份受影響的游泳區已關閉，呼籲旅客及民眾進行水上活動時注意安全。



泰國當局指出，有毒水母大批出現相信與相近海面風平浪靜有關，部份水域水深3至5米位置，水母密度可達每平方米100隻。亦有專家提供萬一接觸有毒水母後的急救指引。



泰國布吉島附近水域出現有毒「火水母」。（網上圖片）

泰國布吉島毒水母潮 部份水域每平方米100隻

泰國布吉島是港人旅遊熱點，但其周邊水域近日發現大量有毒水母潮，部份海域的密度極高。泰國副總理兼自然資源與環境部長素察（Suchart Chomklin）在3月30日發出警告，指布吉島南部的柯艾島（Koh Aeo）及蜜月島（Maiton Island）海域出現有毒火水母。泰國海洋和沿海資源部（DMCR）指，因最近泰國附近海域風平浪靜，令大量水母聚集，水深3至5米區域的水母密度達每平方米100隻。

泰國海洋和沿海資源部（DMCR）指，因最近泰國附近海域風平浪靜，令大量水母聚集，水深3至5米區域的水母密度達每平方米100隻。（網上圖片）

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體積雖小 一旦觸碰會出現強烈刺傷

泰國海洋和沿海資源部指，經海洋和沿海資源研究中心的專家調查後確認，該批火水母屬於「游水母屬」（Pelagia），傘部直徑2至3厘米，牠們體積雖小，但一旦觸碰會出現強烈刺傷、灼熱感及皮膚發炎甚至出現紅疹。據了解當地已有遊客及船員因觸碰火水母而出現輕微中毒症狀，故當局立即暫停了受影響海域的水上活動。

潛水聖地同時出現藍鈕扣水母

除布吉島，港人熱愛的潛水聖地攀牙府斯米蘭群島國家公園（Similan Islands National Park）亦在岸邊及部份游泳區出現「藍鈕扣水母」（Blue button jellyfish，學名 Porpita Porpita）。當局已關閉受影響指定游泳區。

泰國海洋和沿海資源部（DMCR）指，因最近泰國附近海域風平浪靜，令大量水母聚集，水深3至5米區域的水母密度達每平方米100隻。（網上圖片）

藍鈕扣水母身體呈亮藍色，中央有一個鈕扣狀圓盤，有許多觸手，牠們隨洋流漂流，人體接觸到可能會產生刺痛或灼熱感，出現紅腫、痕癢甚至起水泡。

泰國當局呼籲旅客注意 專家提供急救指引

復活節假期有不少港人遊泰度假。泰國當局呼籲旅客進行海上活動時加倍小心，避免接觸水母；若不慎接觸，可參考當地專家提供的急救指引。

（AI生成圖片）

接觸水母後應急措施：

1. 持續用醋沖洗： 應立即用大量醋持續沖洗患處至少30秒，以減緩毒性釋放

2. 切勿搓揉或用淡水洗： 絕對不能大力搓揉傷口或使用淡水清洗，否則會導致毒素進一步擴散

3. 盡快求醫： 進行初步急救後，應盡快前往最近的醫院接受專業治療



泰國當局目前已展開公眾宣傳，旅客亦可隨時登入官方網站（https://warning.dmcr.go.th）了解最新情況與防範措施，以確保旅程安全。