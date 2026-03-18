4男女遭騙至泰國賣豬仔　途中1人跳車反抗後救3人　距緬甸僅500米

4位大陸公民近日疑被人蛇集團設局騙至泰國，在被押往緬甸的途中於泰緬邊境的村莊奮力跳車求救，所幸當地民眾聽聞動靜出手相助，才讓4人順利脫困。泰國警方已對此案展開調查。



根據陸媒《紅星新聞》報導，達府湄索縣縣長坎塔蓬透露，事發地點位於湄索縣塔賽魯阿街道2號村，距離泰緬邊境的莫伊河僅約500米。

成功跳車逃脫的4位大陸公民。（微博@清寧日月v）

1人先跳車再救出3人：

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當地時間3月9日晚間約9點半，當地路口的監視器畫面顯示，坐在一輛白色皮卡車副駕駛座的男子突推開車門，從行駛中的車輛縱身躍下，落地後立即衝向後車門試圖救出其他人。

司機察覺後隨即猛踩油門加速。然而，該男子未放棄再度追上車輛並強行拉開車門，後座另外3人相繼跳車脫逃。附近居民聽聞動靜後紛紛出門查看，司機見狀當場棄車逃逸。

隨後，當地社區負責人帶領獲救的2名男性與2名女性前往警局報案。4人陳述，他們是遭人設局騙至泰國，人口販運組織原本計畫將其賣到緬甸，而那輛白色皮卡車正是用於運送他們出境的工具。警方調閱4人的出入境紀錄後確認，他們於3月6日從清邁入境，隨後被帶往達府。

4人因擔憂人口販運組織成員隨時可能追來，希望警方協助他們盡速離開湄索。在警方協助下，4人購買長途客運車票在3月10日啟程前往曼谷，中國大陸駐泰大使館隨即介入處理，安排4人返回大陸。泰國警方仍在就本案所涉及的誘騙及人口販運等相關指控進行調查。

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