泰國選美佳麗走秀「開口整排牙貼脫落」　轉身完美救場贏全場喝彩

2026年泰國小姐（Miss Grand Thailand 2026）預賽於3月25日盛大展開，代表巴吞他尼府（Pathum Thani）的出賽佳麗甘末宛（Kamolwan Chanago）在舞台上遭遇罕見意外。甘末宛於自我介紹期間，口中的「牙齒貼片」竟當眾脫落，引發全場關注。然而，她憑藉冷靜的臨場反應成功化解尷尬，展現出極高的職業素養，不僅贏得現場評審讚賞，相關影像更在社群媒體掀起瘋傳。



這起突發狀況發生在佳麗們進行電視初選的自我介紹環節。當時甘末宛身穿一襲閃耀的華麗晚禮服自信登場，卻在對著鏡頭熱情發言時，牙齒貼片疑似因動作過大而意外鬆脫滑落，視覺上宛如整排牙齒掉落。面對這起足以影響職涯的重大失誤，甘末宛並未表現出驚慌，而是迅速轉身背對觀眾，在短短數秒內取下貼片並收於掌心。

參加2026年泰國小姐的佳麗甘末宛（Kamolwan Chanago）在自我介紹時，口中的「牙齒貼片」竟當眾脫落，引發全場關注。（圖／翻攝自X@ZuritaCarpio）

泰國選美小姐神級救場畫面曝：

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當甘末宛再次面向鏡頭時，已重新展現出燦爛笑容與嫵媚神態，絲毫不受剛才意外的干擾。她從容地完成剩下的自我介紹與走秀台步，並在定點擺拍時大方對鏡頭放電。

這種臨危不亂的救援表現獲得現場觀眾起立鼓掌，網路輿論也幾乎一面倒盛讚其專業應變能力，認為甘末宛展現了真正的選美風範，使其在77名參賽者中瞬間脫穎而出成為話題中心。

隨著預賽落幕，大眾目光已聚焦於即將到來的巔峰決選。2026泰國小姐總決賽預計於3月28日在曼谷Bravo BKK 商場的MGI大廳舉行，屆時將由上屆冠軍普格皮帕特（Sarunrat Puagpipat）親自為繼承者加冕。最終脫穎而出的后冠得主，將代表泰國前往印度參加「國際萬國小姐」（Miss Grand International）全球總決賽，為國家爭取最高榮譽。

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