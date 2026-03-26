23歲台男赴日扮假警詐騙老翁過百萬　屢匿於網吧　機場潛逃終落網

一名23歲台灣籍男子黃天賜涉嫌擔任詐騙集團中間人，在日本大阪市詐騙一名70多歲老翁約3200萬日圓（約157萬港元），近日在成田機場準備出境時遭日本警方逮捕。



警方研判此案屬於短期出入境的「快閃型」跨國詐騙，正持續擴大追查相關犯罪網路與共犯結構。

一名23歲台灣籍男子黃天賜涉嫌擔任詐騙集團中間人，在日本大阪市詐騙一名70多歲老翁約3200萬日圓，近日在成田機場準備出境時遭日本警方逮捕。（YouTube@読売テレビニュース）

台灣男子黃天賜涉嫌擔任詐騙集團中間人，大阪詐騙一名老翁約3200萬日圓，在機場遭日本警方逮捕：

詐騙手法層層設局 老翁驚慌交付鉅款

根據日本警方調查，黃天賜與詐騙集團共犯於前年12月上旬聯手作案。他們假冒信用卡公司先致電受害老翁，謊稱「您的帳戶收到大筆款項匯入」，隨後再由假警察來電告知「您目前因涉嫌為詐騙案主嫌正在被調查」。詐騙集團進一步恐嚇老翁，聲稱需要協助進行資金調查，如果不配合將面臨逮捕，並承諾兩至三天內會將現金歸還。

驚慌失措的老翁信以為真，將帳戶內現金提領裝入袋中，親自前往大阪市內指定地點進行面交。黃天賜在其中則擔任收款角色，負責向被害人當面取走款項。詐騙集團前後共詐得約3200萬日圓（約157萬港元）鉅款。

被害老翁等候多日後始終未見「警方」將現金歸還，驚覺有異才向警方報案。日本警方隨即展開偵查，並分析案發地點附近的閉路電視畫面，鎖定一名在現場來回徘徊、行跡可疑的男子。經過進一步調查與比對，警方確認該男子就是黃天賜。

短期反覆出入境 多地流竄藏身網咖（網吧）

警方調查指出，黃天賜採取短期出入境策略進行犯案。他於前年10月首次以短期停留簽證入境日本，同年12月實施詐騙後迅速出境。今年2月他再度入境日本，不料此時已遭日方發布通緝。當他試圖從成田機場離境返台時，當場被警方攔截逮捕。

黃天賜在日本期間行蹤不定，足跡遍及青森縣到熊本縣等約10個地區，經常藏身於網咖等場所，生活型態極不固定。警方懷疑他可能涉及多起類似案件，正積極追查是否有其他受害者存在，並全力追緝其餘共犯下落。警方未透露黃天賜是否認罪，但已將此案定性為在短時間內反覆出入境進行犯案的「快閃型」跨國詐騙，正針對詐騙集團的實際運作情況進行詳細調查。

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