唱錢黨？天星小輪兩男給$1000找續$13車費　女子質疑詐騙籲提防

騙徒手法層出不窮，要時刻保持警覺！有女網民在網上發文，指她從尖沙咀坐天星小輪前往灣仔，入閘前被兩名中亞男子截停，對方稱沒有電子付款工具，身上只有1張千元大鈔，無法支付13元船費，於是向女網民唱錢及找續，女網民感到有詐於是拒絕，最後兩人不知因何成功入閘跑了上船，反而女網民被耽誤而上不到這班船，令她十分氣憤，並表示這些事件令人與人之間的信任變脆弱。她又說，曾在需要人幫忙時無人願意出手相助，慨嘆「我希望繼續保持善良，但請不要利用人類的善良」。



樓主本着好心想幫他們，可是懷疑遇「唱錢黨」而拒絕幫忙。（AI生成圖片）

有女網民在Threads上發文，大呻遇到疑似騙徒的不快經歷，指在4月5日由尖沙咀去灣仔時，於天星碼頭被兩名中亞男子截停，他們表示不懂買票，「我幫佢哋撳完佢哋話無ePayment，問我可唔可以幫佢哋畀，佢哋再畀番cash我」。桶主表示，船票13元，但2人身上只有3元散紙，另外有一張1,000元大鈔，「佢哋話問咗職員無得找，然後佢叫我幫佢地畀？」。樓主稱只有八達通而拒絕，「佢哋唔知用咗咩方法入閘，跑過咗我順利登船，而我Miss咗班船」。

質疑用假千元大鈔唱錢

樓主質疑兩人不是想騙她13元，「好大機會係想博人同佢唱咗嗰張1000蚊，所以大家出門在外記得小心，就係因為呢啲人愈嚟愈多，人同人之間嘅信任愈嚟愈薄弱」。

不少網民提醒,「好大機會係假鈔，小心」。（AI生成圖片）

帖文引來不少網民回應，「好大機會係假鈔，小心」、「好人愈來愈難做！太多騙子」、「搭船即係唔急啦！唔使理佢哋」，「一涉及錢嘅，一律唔會幫，淨係幫佢揾警察，問路嘅一律答唔識」、「你做得好，街上太多騙子，咩國籍都有。斯騙別人善心、同情心嘅人最可恥！」。

網民分享被騙經歷

有網民分享不幸被騙經歷，「自從我被這種人拿張假$1000欺騙，之後我就從此不再相信他們這些人！我覺得這個世界上真是需要人幫助，只會是，『請你幫我報警』，而不是你可不可以借錢或給他錢」。

明知而使用偽鈔屬於刑事罪行。根據第200章《刑事罪行條例》99條(1)(b)，知道或相信任何屬上述偽製品的物品是上述偽製品，而將該物品交付另一人，意圖由該另一人或其他人將該物品作為真的流通紙幣或真的受保護硬幣行使或付給，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年。

（Threads@ginachantc_）