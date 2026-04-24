小紅書掀香港郊野「抱樹」打卡潮！遊客無視危險警告　樹木慘壓彎

內地社交平台「小紅書」近年力推香港大自然景點，麥理浩徑、浪茄灣等郊野區成為遊客蜂擁而至的打卡勝地。然而，近期一股「抱樹打卡」風氣席捲郊野，不少遊客無視香港政府部門設置的危險警告膠帶，強行攀爬樹木拍照，導致多棵樹木出現根部外露及傾斜，生態環境面臨嚴峻威脅。



女子在浪茄灣拍攝「抱樹」動作分享至社交平台。（小紅書圖片）

不少遊客旅遊時，在郊野地區爬樹，然後雙手雙腳同時夾實樹枝打卡拍照。（小紅書圖片）

攀樹動作如「馬騮」 對警告膠帶視若無睹

近期有大小紅書用戶分享來港旅遊的照片，當中不少人在麥理浩徑爬樹打卡，照片中可見許多爬上樹，再以雙手雙腳同時夾實樹枝，動作酷似「馬騮上樹」。甚至有人為求「耍帥」而單手抱樹。

有遊客更將攀爬樹木的行為，與歌手陳奕迅唱片專輯封面作出聯繫，聲稱拍得「Eason同款封面」，又在社交平台標籤「上樹」作炫耀。由於樹木難以承受一轉又一轉的人體重量，枝幹已出現明顯的下垂及結構性受損。

遊客在社交平台曬模仿陳奕迅唱片專輯封面姿態打卡照片。（小紅書圖片）

遊客在浪茄灣模仿陳奕迅唱片專輯封面姿態打卡拍照。（小紅書圖片）

陳奕迅《不想放手》唱片專輯封面。

無視危險警告膠帶照爬樹

儘管香港政府相關部門早已在受損樹枝周圍拉起危險警告膠帶，明確嚴禁市民攀爬樹木，但許多遊客仍然視若無睹，繼續「抱樹」打卡。有網民曾留言表示，親眼目睹大批遊客「排晒隊個個走去拉啲樹影相」。當有本地行山人士上前善意提醒毀壞樹木屬違法行為時，卻被遊客出言反駁，態度惡劣。

許多遊客無視樹旁的危險警告膠帶，繼續爬樹打卡拍照。（小紅書圖片）

幼樹仍難逃一劫環保組織發聲

除了熱門郊野路段外，環保團體「綠色希望」早前在Threads上發帖，稱於浪茄灣進行山野清潔活動時，亦發現有遊客對1株纖細幼樹進行「抱樹」打卡的行為。從現場拍照的照片清晰可見，該棵樹相當細小，因不斷承受人體壓力，已明顯向一側嚴重傾倒，情況已相當危險，而且即使樹枝上圍着危險警告膠帶，但仍無法阻止遊客的「打卡至上」的決心。

環保團隊「綠色希望」在浪茄灣發現「抱樹」行爲。（Threads@greenhopehk）

環保團隊「綠色希望」發現遊客無視警示帶仍繼續「抱樹」。（Threads@greenhopehk）

環保團隊「綠色希望」在浪茄灣也發現「抱樹」行爲並發帖。（threads截圖）

抱樹缺德兼犯法 觸犯《郊野條例》最高可判監

事件引起網民強烈憤慨。不少人直斥抱樹行為似「馬騮戲」，怒斥「棵樹已經受傷，快樂建築在受傷的樹木上」、「呢啲行為無家教」、「歪風不可長」，亦有人擔心遊客太多，「所到之處寸草不生」，呼籲當局加強執法，保護本港珍貴的綠色資源。

根據香港法例第96章《林區及郊區條例》，嚴禁任何人士未經許可在政府土地（包括郊野公園）砍伐、摧毀或損毀樹木及植物，違法者最高可被罰款25,000元及監禁1年。政府當局經常呼籲市民及遊客，在親近大自然的同時應保持文明，尊重生態，切勿因一時私慾而踐踏法治與環境。

遊客在浪茄灣沙灘用樹枝做「引體上升」

另外有網民於4月18日在Threads發布多段影片，指經過西貢東郊野公園浪茄灣沙灘時，見到有很多人爬樹，甚至為了「打卡」拍照用樹枝做「引體上升」。

詳細報道：有片｜遊客湧西貢浪茄灣爬樹打卡！塌樹斷枝 目擊者勸阻後續更嬲

大批遊客踩樹爬樹、坐樹丫「打卡」。（Threads@mj.food.daily）

大批遊客踩樹爬樹、坐樹丫「打卡」。（Threads@mj.food.daily）

大批遊客踩樹爬樹、坐樹丫「打卡」。（Threads@mj.food.daily）