危險！西環科士街變打卡點　遊客湧出馬路拍照　貨車小巴要避開行

香港是不少人旅遊的首選之地，本港有許多街道亦成為遊客拍照打卡的「景點」，近年忽然在社交平台小紅書上爆紅的堅尼地城科士街一段便是其中之一。眾多遊客會到該處與某餐廳的「Hong Kong be happy」招牌合照，惟他們拍照時擅自走出馬路，有可能影響道路安全。最近就有網民分享照片，批評遊客走出鐵欄範圍，於馬路中央「擺Pose」拍照，車輛如貨車、小巴等均需繞路而行，避開馬路上的遊客。



有網民批評大批遊客在堅尼地城科士街一段，擅自走出馬路拍照打卡，影響道路安全。（Facebook圖片）

樓主在Facebook群組「西環變幻時」分享照片，顯示拍攝地點為近年在小紅書上爆紅的打卡熱點，堅尼地城科士街近爹核士街一段，不少遊客會在樹牆一邊走出馬路，以一餐廳的「Hong Kong be happy」招牌作為背景拍照。樓主在文中批評相關遊客不顧交通安全，竟然阻礙馬路上的行車，忍不住怒斥「啲車要避開行，瞓喺馬路中間影啊嘛！」。

據樓主上傳的照片可見，大批途人走出馬路，有人舉機拍照，有人則「大擺Pose」。另一照片則顯示先後有貨車、工程車和小巴需要繞過馬路中央的行人繼續行駛。

翻查資料，堅尼地城科士街近爹核士街的位置，因為一餐廳的「Hong Kong be happy」招牌，而變成遊客的打卡熱點。路政署去年於相關路段，完成擴闊行人路的工程。（Facebook圖片）

不少網民在帖文留言，許多人慨嘆即使當局去年完成工程，擴闊了行人路，但問題未有得到解決，批評仍然有遊客走到馬路拍照，揶揄相關路段日後或變成「行人專用區」。也有司機表示，假如自己遇上同類遊客，必定會響咹警告，認為絕不能縱容擅自佔用馬路行為。

翻查資料，堅尼地城科士街近爹核士街位置，早於去年因為一餐廳的「Hong Kong be happy」招牌，而在社交平台小紅書上爆紅及變成遊客「打卡」熱點，不少人走出馬路拍照，危及道路使用者安全，當局一度在相關路段加設鐵欄、雪糕筒和膠封條等，更有告示表明「請勿在行車路停留或拍照，違者可被檢控」，希望遊客能在鐵欄範圍內打卡拍照。路政署去年於相關路段，完成擴闊行人路工程。

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》第39條「行人的責任」，任何人均不得在過路處停留超過行畢該過路處所需時間；不得攀越或穿過任何路邊圍欄或中央分道帶而進入車路；違者可被警方檢控。