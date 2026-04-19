【香港旅遊／浪茄灣】香港推行「無處不旅遊」，內地社交平台「小紅書」亦掀起開發香港大自然景點熱潮，然而也應注意行為以免影響環境生態。本港社交平台瘋傳多段影片，指位於西貢東郊野公園、有「港版馬爾代夫」之稱的浪茄灣沙灘，有大批遊客踩樹爬樹、坐樹丫「打卡」，有樹枝被折斷，更有樹木倒下。有目擊者出聲勸止，惟對方「扮聽唔到」，沒有理會，令影片上載者直呼「好差囉」。



影片震驚網民，紛紛批評離譜，「觀光災害」、「棵樹好慘……」、「這些為了影靚相而不惜攀爬小樹的人真令人咋舌，真可憐那飽受摧殘的小樹！」、「好肉酸」。



多名女遊客以雙手吊掛在幼樹樹丫，身體前後搖擺「打卡」，導致幼樹劇烈晃動。（Threads@mj.food.daily）

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「咩事呀！影相啫唔使咁呀！」有網民於4月18日在Threads發布多段影片，指經過西貢東郊野公園浪茄灣沙灘時，見到有很多人爬樹，甚至為了「打卡」拍照用樹枝做「引體上升」。

西貢浪茄灣沙灘大批遊客爬樹、引體上升抱樹狂搖打卡

從影片見到，有多名女遊客以雙手吊掛在幼樹樹丫，身體前後搖擺「打卡」，導致幼樹劇烈晃動。亦有穿短裙女遊客無視樹木圍上危險警告膠帶，伸起腳大動作踩在樹身，再借力爬上樹丫坐下或躺着拍照，露出打底褲。

大批遊客踩樹爬樹、坐樹丫「打卡」。（Threads@mj.food.daily）

大批遊客踩樹爬樹、坐樹丫「打卡」。（Threads@mj.food.daily）

大批遊客踩樹爬樹、坐樹丫「打卡」。（Threads@mj.food.daily）

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其中1段影片有人批評「無品嘅行為大家唔好學」，惟女遊客似乎沒理會，還發出笑聲。

目擊者勸阻後續更憤怒

樓主補充，當時其朋友叫對方「唔好搞啲樹」，惟對方「扮聽唔到」，感嘆「有啲樹枝都已經折斷了，沙灘亦有樹已經倒下。好差囉」。

網民指摘這些遊客行為離譜。（Threads@mj.food.daily）

網民批離譜：觀光災害

網民看過影片紛紛指摘這些遊客行為離譜，「觀光災害」、「棵樹好慘……」、「這些為了影靚相而不惜攀爬小樹的人真令人咋舌，真可憐那飽受摧殘的小樹！」、「打卡必須質素」、「一見就大聲喝」、「癲㗎？咁樣影岀嚟嘅相好睇啲？」、「成何體統？」、「好肉酸」、「我以為是猴子，原來是人類」。

也有網民分享同類經歷，「我都見過香港人喺南生圍嗰度玩吊樹枝，我叫佢唔好咁做，樹枝就嚟爛，隻癲佬鬧返我轉頭」。不過亦有網民認為是小事，「人哋咁樣做就話人破壞環境咁大反應，講真動物都會咁樣爬樹，所以邏輯上係畀動物爬，唔畀人類爬？」。

郊野公園損毀樹木可罰款及監禁

根據香港法例第96章《林區及郊區條例》，嚴禁任何人士未經許可在政府土地（包括郊野公園）砍伐、摧毀或損毀樹木及植物，違法者最高可被罰款25,000元及監禁1年。

（Threads@mj.food.daily）