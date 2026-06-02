熱水器疑漏電奪命！46歲護士浴室觸電亡　防浴室奪命5招要注意

不少家庭會用電熱水器，但要小心背後隱藏風險，以免發生悲劇。馬來西亞一名46歲護士近日在家中洗澡時，就疑似因電熱水器漏電，觸電身亡。



要避免洗澡時觸電，中央廣播電視台曾列出5招「使用電熱水器時要注意事項」，包括定期檢查漏電保護開關、定期更換電熱水器鎂棒等，慎防意外發生。



馬來西亞一名護士在家中洗澡，疑似因電熱水器漏電身亡。（網上圖片）

護士家中洗澡疑電熱水器漏電致觸電亡

綜合馬來西亞媒體報道，事發4月13日，居於馬來西亞吉蘭丹州的46歲護士哈比比胡欣，在甘榜邦卡家中浴室洗澡時，疑似因電熱水器漏電，觸電身亡。

事發當天，家人發現死者在浴室觸電後，緊急將她送往馬樟醫院搶救，惟最終回天乏術，延至下午3時50分不治。死者生前在丹那美拉醫院工作，育有兩名孩子。

當局調查觸電原因

吉蘭丹州衛生局局長、拿督莫哈末阿茲曼接受當地傳媒查詢時證實已接獲相關報告，正調查死者觸電真正原因。

浴室這種長時間潮濕且密閉空間，任何一個隱患都可能帶來悲劇。（AI生成圖片）

電熱水器5項安全守則要注意

這宗悲劇引起外界關注電熱水器使用安全問題，而家中電熱水器能正常使用「不等於沒有安全隱患」，尤其是浴室這種長時間潮濕且密閉的空間，任何一個隱患都可能帶來悲劇，中央廣播電視台就曾列出使用電熱水器時要注意的5個事項，避免意外發生。

中央廣播電視台分享使用電熱水器時，要注意的相關事項。（AI生成圖片）

中央廣播電視台使用電熱水器時要注意5大事項：

1）不買劣質產品：不要購買「超低價」或「二手」電熱水器，因為這種劣質產品通常沒有漏電安全保護裝置，或是裝置已失效，易生意外。

2）定期檢查漏電保護功能：每月檢查漏電保護開關，確保漏電保護功能運作正常。

3）定期更換電熱水器的鎂棒：自來水含有大量鈣鎂離子，電熱水器持續使用時，會附着並腐蝕其內膽和加熱鎂棒。一旦內膽被腐蝕，或加熱管被腐蝕穿孔，便有漏電風險。

4）洗澡前先切斷電源：邊洗澡邊加熱會增加觸電風險，建議儲水後先把熱水燒到指定溫度，然後斷開電源再洗澡。

5）禁止使用超過年限的電熱水器：電熱水器使用壽命通常為6至8年，如超過年限還繼續使用，易有安全隱患。

