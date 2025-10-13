充電手機掉浴缸！人妻泡澡中觸電亡　手胸現血痕　夫做CPR救不回

洗澡時應盡量避免使用充電的電子設備，以免發生意外！愛爾蘭1名46歲人妻在洗澡時，將充電手機放在旁邊，惟其後手機突然掉進浴缸，人妻因而觸電昏迷。事主丈夫一度以為妻子泡澡中睡着，其後見到充電腦才知道不妙，曾為妻子進行心肺復甦術（CPR）急救，並撥打求救熱線，但救護人員到場搶救後，人妻仍不治身亡。



警方和驗屍官調查後，確認死者體內並無藥物或酒精，但在她胸部和左臂有類似電擊的燒傷，右手手指亦有被燒傷痕跡，猜測是手機掉進水裏，死者轉身撿拾時，手指觸碰淋浴噴頭的手柄，導致電流通過她身體，繼而觸電身亡，形容事件是「一場悲劇」。



愛爾蘭有婦人泡澡時，因充電手機掉進浴缸，不幸觸電身亡。（AI生成圖片）

充電手機掉進浴缸 46歲人妻觸電亡

綜合外媒報道，事發於2024年10月30日晚上，愛爾蘭都柏林（Dublin）發生有人觸電致死意外。死者是育有3個孩子的46歲人妻奧戈爾曼（Ann-Marie O'Gorman），因為泡澡一邊為手機充電，其間插着充電線的手機突然掉進浴缸，導致她觸電暈倒。

46歲人妻奧戈爾曼（Ann-Marie O'Gorman）因觸電不幸身死亡。（網上圖片）

女死者手部及胸口現紅色血痕

奧戈爾曼的丈夫喬（Joe）近日出席驗屍官法庭（即死因裁判法庭）時表示，他當時接載小女兒前往參加舞會，駕車回家途中曾與妻子短暫通話。他回家後發現妻子躺在浴缸，初時以為對方睡着，但當看到浴缸內出現手機和充電線時，察覺事態不妙，隨即將2樣物品移走，並將妻子抱出浴缸，再為其進行心肺復甦術（CPR），當時看到妻子的手部及胸口帶有明顯紅色血痕。喬之後再請大女兒撥打求救熱線，救護人員約半小時後到場，但奧戈爾曼經搶救後仍不治。

婦人丈夫當時曾為其進行心肺復甦術，且明顯看到對方手部及胸口帶有紅色血痕。（網上圖片）

法醫專家指1點為致命主因

警方和驗屍官調查後，確認奧戈爾曼體內並無任何藥物或酒精，而即使她患有血管性血友病和甲狀腺疾病，但她每天早上固定前往健身室運動，所以身體尚算健康。驗屍官指出，奧戈爾曼胸部和左臂有類似電擊的燒傷，右手食指和拇指也有燒傷痕跡，猜測是手機掉進水裏，奧戈爾曼轉身撿手機時，右手手指觸碰淋浴噴頭的手柄，導致電流通過她身體，繼而觸電身亡。

法醫專家猜測是手機掉進水裏，死者轉身撿手機時手指觸碰淋浴噴頭手柄，電流通過身體繼而觸電亡。（示意圖／GettyImages）

盼大眾認知在浴室充電危險性 廠商應做1事避悲劇重演

喬又透露，他將妻子抱離浴缸時因為穿上拖鞋，或因此未有造成觸電，但他希望藉由是次事件，能令大眾明白在浴室為手機充電的危險性，同時盼望廠商於所有電子設備包裝外部清楚標示危險告示，不想因為品牌宣傳「防水功能」而令人有所疏忽，讓悲劇再次上演。

