被室友校低熱水器溫度「冇得沖熱水涼」女子委屈爆喊：沖到打冷震

寒流時好好的洗熱水澡對不少人來說是在冬天的一大享受！一名台灣女網友在Dcard控訴自己的室友，表示對方已經多次調低熱水器溫度，讓她即使在冬天也只能洗「溫水澡」。由於身體比較虛寒，委屈的她洗到哭出來，忍不住向網友求救有沒有辦法解決。



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原PO表示她們在台北租家庭式套房，室友有兩位，自己和其中一名室友洗澡的熱水溫度不一樣。自己習慣洗溫度高一點的，但室友覺得太燙，都會直接去調熱水器的最高限溫，因此她即便開到最高溫度也只能洗到溫水，無法洗適合自己身體溫度的熱水。原PO補充自己體質比較虛寒，容易偏頭痛、手腳冰冷，洗到不夠熱的水都會不舒服。

更讓她不能理解的是，室友明明只要不開到最高溫就可以洗舒適的溫度，而偏好熱水的原PO一旦被室友調溫，怎麼洗都是溫水。兩人已經多次溝通，對方還是執意去調熱水限溫。她委屈表示，月經來的第二天氣溫13度，在外面吹冷風有點頭痛，回來又洗到溫水，洗到一直發抖忍不住哭出來，跟室友溝通被已讀不回，讓她已經不知道該怎麼辦。她補充，室友除了熱水器問題，其實很好相處，所以目前不打算搬家。

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貼文下網友紛紛留言：

「為什麼室友不要轉水龍頭就好，還是她不知道水龍頭可以調溫度」、「可以透過控制水龍頭調到喜歡的溫度啊，覺得室友很自私」、「這情況搞不好是心疼電費，熱水器保持恆溫要一直燒水」、「我也是冬天必須洗熱一點，因為我體質很寒所以我很能懂這種感覺」、「這人超自私的欸，要跟她溝通還搞消失」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】