涉用喉管駁公廁食水洗車　泡沫流街上污染環境　柴灣男行為惹公憤

洗車應去洗車屋！近日網上流傳照片，柴灣常安街城巴車廠對開有私家車男車主，涉自備喉管接駁常安街公廁洗水盆的食水洗車，洗車液及污水流在大街上，污染環境。



網民紛紛批評，「駁公廁水喉咁狼死，基本上已經可以告盜竊」、「拎個桶去公廁裝水洗車嘅都已經係X街，呢位唔知點形容嘅，駁埋喉當正自己屋企咁」，認為要舉報，「報警，偷水，街邊洗車」、「如該地方無排污水系統，我覺得環保署同食環署都應該介入票控」。



近日網上流傳照片，柴灣常安街城巴車廠對開有私家車男車主，涉自備喉管接駁常安街公廁洗手盆的食水洗車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發相問：「大家有冇見過呢啲自私X？」

柴灣男涉用喉管駁公廁食水洗車

照片攝於柴灣常安街城巴車廠對開，見到1名私家車男車主正在街上洗車，而常安街公廁無障礙洗手間大門打開，原來車主竟自備喉管接駁公廁洗手盆的食水洗車，令他人無法使用該公廁之餘，更涉非法盜用政府食水。

此外，私家車車身充滿清潔劑的泡沫，地面一大片水漬，令人擔心後續污水直接流入街邊雨水渠，污染環境。

洗車液及污水流在大街上，污染環境。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

網民斥偷水、街邊洗車涉違法

網民直指車主行為犯法，「犯法㗎喎，如果有錄影、日期時間，可以1823」、「偷水報警，街道上洗車報食環，分兩個case」、「可以告浪費食水，告得入㗎！」。

網民指出，「通常最多用水桶裝水啫，帶埋私家喉嘴，成抽水喉，就真係第一次見」、「洗車駁喉已經大問題，最大問題係影響人哋去廁所嘅冇水洗手」。

有網民表示自助洗車價錢得宜，不解為何要做出違法行為，「柴灣工廠區有自助洗車屋，好似一嚿水唔使，揸得車都中產啦，何苦呢」、「自助洗車都係$50-$60半小時，有晒水槍、風機、吸塵機」。

男車主涉自備喉管接駁常安街公廁洗手盆的食水洗車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

偷用公廁食水洗車有什麼刑罰？

根據香港法例第102章《水務設施條例》第29條「非法取水」，任何人未經水務監督許可，由水務設施轉駁用水即屬犯罪，須繳付取水或轉駁用水的收費，猶如他作為用戶而獲該項供水一樣。

而任何人犯了《水務設施條例》所訂的罪行，除非有明文訂定其他刑罰，否則一經循簡易程序定罪，可處第4級罰款（2.5萬港元）。任何人根據第29條被定罪後，如該罪行屬持續的罪行，可就罪行持續期間的每天（不足1天亦作1天計算），另處罰款1,000港元。

私家車車身充滿清潔劑泡沫，地面一大片水漬，令人擔心後續污水直接流入街邊雨水渠，污染環境。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

在街上洗車有什麼刑罰？

根據香港法例第358章《水污染管制條例》第9條「禁止排入公用污水渠和公用排水渠的排放」，除第12條另有規定外，任何人將任何物質排放入水質管制區內的公用污水渠或公用排水渠，即屬犯罪，可處監禁6個月，如屬第1次定罪，並處罰款20萬港元；如屬第二次定罪或其後定罪，並處罰款40萬港元。

此外，如該項罪行屬持續罪行，則可就法庭已獲得證明並信納該罪行持續的期間，另處每天罰款1萬港元。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）