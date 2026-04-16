銅鑼灣時代廣場周末極冷清影片瘋傳！港人直擊心酸：竟靜過圖書館

銅鑼灣變「死城」？有香港網民於社交平台Threads發布影片，稱星期六晚飯前到銅鑼灣地標 ── 時代廣場逛街，驚訝發現時代廣場人流稀少冷清，感嘆「成個商場竟然靜過圖書館，真係有啲心酸」。



影片引來網民熱議，不少人有感觸，「見到心都寒晒……」、「試過星期五晚上去過， 好似仲静過你影的……」。也有網民分析時代廣場人流減少原因，認為應大刀闊斧改革，「俾希慎（希慎廣場）喺街口食晒啲人流，再高級嘅客又冇必要出銅鑼灣」、「時代廣場最需要嘅係1個大裝修！成個場個design完全過晒時，返咗去90年代咁！ 點會吸引到人入嚟行呀？」、「附近商場都冇佢咁静，重新規劃改革新形象，吸引人流」。



銅鑼灣時代廣場人流減少？（資料圖片）

「人影都冇乜，真係有啲心酸……」該香港網民於社交平台threads發布影片及相片，指星期六下班經過銅鑼灣，等候食晚飯前到時代廣場「行個圈」，沒料到時代廣場人流少，形容「成個商場竟然靜過圖書館」。

直擊銅鑼灣時代廣場周末人流少

影片及相片見到，樓主拍攝時時代廣場人流稀疏，各層都有大量空間，沒有擠逼情況，與銅鑼灣「遊客聚集地」印象形成強烈反差。

有香港網民拍攝星期六銅鑼灣時代廣場人流稀少畫面。（Threads@flow_hnb）

樓主拍攝時，時代廣場人流稀疏，各層都有大量空間。（Threads@flow_hnb）

樓主拍攝時，時代廣場人流稀疏，各層都有大量空間。（Threads@flow_hnb）

不少網民看到銅鑼灣時代廣場冷清畫面有感觸。（Threads@flow_hnb）

網民唏噓：見到心都寒晒

不少網民看到銅鑼灣時代廣場冷清畫面有感觸，「見到心都寒晒……」、「試過星期五晚上去過，好似仲静過你影的……」、「以前有倒數，真係好掛住嗰陣嘅香港」。

▼2024.03.09 14:30 銅鑼灣時代廣場人流▼

網民分析時代廣場冷清原因 建議2招改善

亦有大批網民分析時代廣場人流減少原因，「俾希慎喺街口食晒啲人流，再高級嘅客又冇必要出銅鑼灣」、「有啲商場係咁塞啲名店入去，名店不嬲少人行，係佢自己搞靜嘅。去親都買唔到嘢，咪唔再去囉」、「講真，而家唔係二三十年前新界人想買高檔嘢一定要出九龍港島，今時今日全港18區啲商場都大同小異，區外人真係無乜理由要特登去時代廣場，又唔係就腳」。

也有網民提出改善時代廣場人流建議，「都係嗰句，時代廣場最需要嘅係1個大裝修！成個場個design完全過晒時，返咗去90年代咁！點會吸引到人入嚟行呀？人哋隔籬希慎廣場新過佢都已經大裝修咗啦！仲有裏面啲舖頭，完全冇吸引力，裏面有嘅銅鑼灣出邊都有，點解我要入時代先？畀個理由我！」、「佢附近商場都冇佢咁靜冇人行，重新規劃改革新形象，吸引人流」。

（Threads@flow_hnb）