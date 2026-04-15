超震撼！香港機場行李帶驚現大量條裝香煙　目擊旅客：裝滿3大盤

攜帶多條香煙入境香港，必須繳交煙草稅。近日網上流傳照片及影片，香港國際機場行李帶上驚現大量條裝香煙，隨着行李帶轉動，條裝煙多得掉在地上，目擊事件的旅客其後見到該堆條裝煙被人用3個大行李膠盤裝起來。



事件震撼網民，表示「凱婷都搞唔X掂」、「推銀機咁樣推啲煙出嚟，跌落地下有分」、「睇下邊個夠膽過去拎？」。不過亦有網民指出，只要依法報稅交稅，攜帶多條香煙入境沒有問題，「放心，主動走去紅通道報關，補返應課稅就可以」、「香港煙草，免稅只有19支，不是19條，是19支，1包有20支。不過這可能只是轉機的」。



根據香港法例第109章《應課稅品條例》，入境旅客如就其所管有而超逾免稅優惠數量的應課稅品不向海關人員作出申報，或作出虛假或不完整申報，可遭檢控。根據香港現行煙草稅率，每1,000支香煙須繳付3,306元稅款。



近日網上流傳照片及影片，香港國際機場行李帶上驚現大量條裝香煙。（Threads@frank900101）

有旅客於Threads發文表示，「在香港機場看到的，這是怎樣？」。影片見到，行李帶上放有大堆條裝香煙，但未有用行李膠盤裝着，而是散亂堆放在行李帶，隨着行李帶轉動，3條掉到地上。

香港機場行李帶驚現大量條裝香煙

樓主其後再分享1張照片，見到條裝煙被人整理好，行李車上放了滿滿3大盤，但未見物主在旁。

香港國際機場行李帶上驚現大量條裝香煙。（Threads@frank900101）

隨着行李帶轉動，條裝煙多得掉在地上。（Threads@frank900101）

目擊事件的旅客其後見到該堆條裝煙被人用3個大行李膠盤裝起來。（Threads@frank900101）

網民猜是轉機旅客 若入境只需如實申報課稅

有網民笑說，「有沒有可能是1種香煙迴轉壽司」、「有需要的可自取19支，不謝」、「掃描到，故意翻出來，你敢認領，罰單，不認，充公」、「行申報通道畀錢就係，專登拆咗等你行紅通道，職員驚貨主行綠通道，好用心」、「這要是入境的話就有好戲看了」。

有網民就猜測並非入境，而是轉機旅客，「如果客人搭A航空公司來港，轉機係轉另1間同A唔係同1個聯盟嘅B航空公司，行李係會先落咗喺入境位，再由B航空公司搵人撈行李，協助客人處理繼續行程」。

亦有網民說，即使是入境香港，只要如實向海關申報課稅就可，「冇問題，1支1支煙同你計稅」、「其實可以直接畀稅，或者人哋只係鍾意食呢隻煙，直接畀稅過關」。

事件震撼網民，表示「凱婷都搞唔X掂」、「推銀機咁樣推啲煙出嚟，跌落地下有分」。（Threads@frank900101）

入境香港只可免稅攜帶19支香煙

根據香港海關網頁資料，凡年滿18歲的旅客，可以免稅攜帶19支香煙；或1支雪茄，如多於1支雪茄，則總重量不超過25克；或25克其他製成煙草進入香港，供其本人自用。

入境旅客如就其所管有而超逾免稅優惠數量的應課稅品不向海關人員作出申報，或作出虛假或不完整申報，可遭檢控。香港海關可根據香港法例第109章《應課稅品條例》（條例），向違規旅客作出有代價地不予檢控的安排施加罰則。

若違反條例第17條「對處理和管有某些貨品的限制」，可被處以100萬元罰款及監禁2年。若違反條例第34A條「進入香港的人的申報」，可被處以第2級罰款（5,000元）。

香港現行煙草稅率是多少？

根據香港現行煙草稅率，每1,000支香煙須繳付3,306元；每公斤雪茄須繳付4,258元；每公斤中國熟煙須繳付811元；每公斤所有其他製成煙草（擬用作製造香煙者除外）須繳付4,005元。

（Threads@frank900101 / 香港海關）