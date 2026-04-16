杏花邨男女亂過馬路！司機讓路竟2度遭指罵　網民斥：惡人先告狀

惡人先告狀！本港網絡近日瘋傳1條「車cam」影片，顯示柴灣杏花邨有對中年男女亂過馬路，儘管駛至車輛已急煞停下讓路，但其中男子仍然深深不忿，先怒瞪司機然後「手指指」指罵對方，離開時又回過頭側望司機，神情動作盡顯不滿。



片段曝光引來全網批評片中男子態度，「見住有車咁近嚟緊都仲要過」、「片主又dup（揼）停又無響咹（讓）畀你過，咁都有錯？使唔使鋪張蓆畀你」，又揶揄「煞車都X，下次唔煞囉」、「咁X嘅人下次無咁好彩」。



杏花邨有男子亂過馬路，司機急煞讓路仍遭指罵。（「facebook@車cam L 2.0」影片截圖）

杏花邨2男女亂過馬路 司機急煞讓路避撞

有網民在facebook群組「車cam L 2.0」分享1段車cam影片，可見事發於上周六（4月11日）下午約1時30分，現場為杏花邨杏花新城對出馬路。

片段最初顯示片主正在切線，準備尾隨大貨車駛離上址，突然1對中年男女從右邊行人路衝出馬路，企圖橫過至對面行人路，其中男子初時曾舉起左手示意，而片主見狀亦馬上煞停避撞並讓路。

現場為杏花邨杏花新城對出馬路。（「facebook@車cam L 2.0」影片截圖）

片主正在切線，準備尾隨大貨車駛離上址。（「facebook@車cam L 2.0」影片截圖）

1對中年男女從右邊行人路衝出馬路，企圖橫過至對面行人路。（「facebook@車cam L 2.0」影片截圖）

其中男子舉起左手示意，片主見狀馬上煞停避撞。（「facebook@車cam L 2.0」影片截圖）

男子不滿竟「手指指」指罵司機

當女子見片主車輛急煞時，隨即快步跑上行人路，但同行男子卻站在馬路中央，神情動作盡顯不滿，更兩度出手指罵司機，但因收音不清，未能知曉他口中內容。男子之後步回行人路，仍不忘回望司機，片主因此無奈稱「點呀？X你老X」，片段至此告終。

其中男子舉起左手示意，片主見狀馬上煞停避撞。（「facebook@車cam L 2.0」影片截圖）

女子見片主車輛急煞時，隨即快步跑上行人路。（「facebook@車cam L 2.0」影片截圖）

同行男子卻站在馬路中央，兩度出手指罵司機。（「facebook@車cam L 2.0」影片截圖）

同行男子卻站在馬路中央，兩度出手指罵司機。（「facebook@車cam L 2.0」影片截圖）

男子返回行人路離開時，仍不忘回望司機。（「facebook@車cam L 2.0」影片截圖）

網民斥惡人先告狀：老奉要讓你行？

許多網民批評片中男子「惡人先告狀」行為，「見住有車咁近嚟緊都仲要過」、「都停低畀你過啦，你自己亂過馬路呀X你老X！鬧人都認清道理企邊邊先呀！」、「片主又dup（揼）停又無響咹（讓）畀你過，咁都有錯？使唔使張蓆畀你」、「呢條路唔係畀人行，老奉要讓畀你行？」。

網民揶揄：煞車都X，下次唔煞囉

另有人就揶揄男子「命大」，「暫時仲有命鬧人」、「煞車都X，下次唔煞囉」、「成日當自己（係）ironman」、「50年前嘅賽跑冠軍」、「咁X嘅人下次無咁好彩」、「呢個位好多人都係咁行，通常熟嘅司機都收慢，行人見有車嚟緊或就嚟到嗰下都會跑快啲，但咁寸嘅真係第一次見」、「咁大架雪糕車行到去你隔籬，縮返入去嗰陣時你唔大大力小架大車，到人地停喺你面前畀你過又手指指口噏噏，真係想問你點樣？」。

根據網上地圖顯示，事發地點前方不遠處其實已有行人過路處。（Google地圖）

行人攀越或穿過任何路邊圍欄或中央分道帶進入車路 可被罰款2,000元

根據Google地圖顯示，事發地點前方不遠處其實已有行人過路處。而香港法例《道路交通(交通管制)規例第374章》第39條「行人的責任」列明，行人不得攀越或穿過任何路邊圍欄或中央分道帶而進入車路，違者即屬犯罪，可被處以罰款2,000元。

（facebook@車cam L 2.0）