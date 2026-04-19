旺角唐樓450呎單位售$128萬！內裝殘舊曾被熏黑　網民估凶宅放盤

凶宅放盤？旺角有唐樓單位近日以128萬放售，單位實用面積為450平方呎，不過內籠照片引來網民熱議，事關裏頭殘舊不已，牆身和天花有油漆剝落痕跡、廚房牆身和天花有嚴重燻黑痕跡、浴缸底部亦堆積深色污垢，牆面有水漬似發霉，被笑稱「敘利亞同款」、「俾電影公司拍嘢或拍靈異節目，都超有feel」。



另有人關注廚房天花被嚴重燻黑，是否曾發生事故，許多網民懷疑該單位為「凶宅」，提多年前曾發生命案。記者翻查資料，同棟大廈於2015曾有男子在劏房內燒炭致死。



旺角唐樓有放盤 450呎單位售128萬

有地產代理中介在facebook專頁發帖，指旺角山東街63號百祥大廈7樓A4室有放盤。唐樓於1960年建成，約66年樓齡，單位實用面積為450平方呎，現叫價128萬，呎價為2,844元。帖主強調單位並非銀主盤，賣點是「九龍最平，任你裝修」，透露上址是「未來收購重點」，且交通方便，3分鐘可達港鐵旺角站，並留下電話歡迎致電或WhatsApp聯絡。

旺角有唐樓單位實用面積為450平方呎，現放盤叫價128萬。（facebook圖片）

地產代理中介強調單位非銀主盤，賣點是「九龍最平，任你裝修」，透露上址是「未來收購重點」。（facebook圖片）

單位內籠殘舊 廚房天花嚴重熏黑

從帖文照片顯示，全屋家俬已清空，相信空置一段時間。單位內部殘舊不已，客飯廳地面疑鋪設方形地板，大面積出現翹起問題，牆身和天花亦有油漆剝落；廚房牆身和天花位置則有嚴重燻黑痕跡；浴室衛生情況亦同樣惡劣，舊式嵌入式浴缸底部堆積深色污垢，粉刷牆面有大範圍水漬，明顯出現發霉和油漆剝落。

單位內部殘舊不已，客飯廳地面疑鋪設方形地膠，大面積出現翹起問題。（facebook圖片）

單位內部殘舊不已，客飯廳地面疑鋪設方形地膠，大面積出現翹起問題。（facebook圖片）

廚房牆身和天花位置有嚴重燻黑痕跡。（facebook圖片）

浴缸底部堆積深色污垢，粉刷牆面有大範圍水漬，明顯出現發霉和油漆剝落。（facebook圖片）

網民嘲敘利亞同款：拍靈異節目超有feel

單位內籠照片和帖文簡介引來網民戲稱，「新Terms，任你裝修」、「敘利亞同款」、「俾電影公司拍嘢或拍靈異節目，都超有feel」、「潘紹聰可以買嚟直播」、「買來玩生化危機好有feel」、「天花咁多橫樑，住到都周身病」，又指舊區未必定會被收購，「邊度仲有財團收購呢啲舊樓重建，有都唔會俾個好價你啦」。

網民猜凶宅放盤 大廈2015曾發生燒炭自殺案

許多網民估計涉事單位是「凶宅」，好奇問「事故單位？」、「睇到廚房張相就頭暈」，不斷提及該大廈早年曾發生命案，但也有留言指並非介意凶宅，反而衛生問題更重要，「乜都唔緊要，最大鑊呢啲地方係會好多老鼠曱甴」。

《香港01》記者翻查資料，發現2015年10月2日晚上7時許，一名年約40歲男子被人揭發在上址大廈一間劏房內燒炭昏迷，救護員到場時證實他已死亡，而在地產資訊網頁亦能找到涉案資料。

（facebook「銀主盤」）