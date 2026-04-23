兒沉迷遊戲父狂報警！批警「教育力道不足」　打報案熱線47次被捕

「亂報警」無論是內地還是香港都是違法行為！浙江寧波日前發生1宗荒唐的騷擾報警熱線事件，王姓男子因不滿兒子沉迷遊戲不吃飯，與兒子發生爭執，竟報警要求警方出面「管教」兒子。警察勸阻無效後，王男在短短3小時內連續撥打報警熱線47次，最終因嚴重擾亂公安機關正常工作秩序，被行政拘捕7日。



王男在短時間內連續撥打報警熱線47次，最終被警方依法處以拘捕7日。（微博影片截圖）

醉父報警求「管教」兒子：我跟我小孩溝通不了

據內地媒體《1818黃金眼》報道，事發於寧波市奉化區，近日晚上王男飲酒後，因兒子沉迷遊戲、不聽勸告拒絕吃飯，甚至出言頂撞，他情緒失控多次打報警熱線，希望警力幫忙管教兒子，「我跟我小孩溝通不了」。警方到場發現是一般家庭爭執，並無暴力或危險情況，明確告知王男家庭糾紛不屬警方職責範圍，警告不要濫用報警熱線。

王某醉酒侵佔公共資源，報警讓警方教育兒子。（微博影片截圖）

警員面前重犯 3小時狂打熱線47次

由於王男在「發酒瘋」，警方也只能和其兒子溝通，王男不滿警員對其兒子「教育力道不足」，讓警員先行離去。王男隨後在3小時內狂報警達47次，直至翌日凌晨1時半左右才收手。

事件曝光後引發網民熱烈討論，「父親質素如此，難怪教不好兒子」、「把警察局當成自家管家」。亦有網民諷刺指，王某這次真的「以身作則」，用自己被拘留的經驗教育兒子「不要惡意浪費警力」。

王某在警察離開後酒還未醒，打報警熱線一直打到翌日凌晨一時半，打了40多次。（微博影片截圖）

擾亂公安工作秩序 被行政拘留7天

根據《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，任何人士不得惡意騷擾、濫用報警熱線，擾亂警方正常工作秩序。王男因行為擾亂公安機關正常工作秩序，終被罰行政拘留7天。

寧波警方藉此案提醒市民，110（內地報警熱線）為緊急求助專線，僅用於處理罪案、意外、火災等危急事故。家庭糾紛、情感宣洩等非緊急事項，不屬受理範圍。呼籲市民保持理性，切勿浪費公共資源。