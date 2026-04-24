車cam直擊！黃埔花園停車場車尾小便　車主：咁賤格　網民籲報警

在公眾地方隨地小便不但影響環境衛生，更是違法行為。網上有「車cam（行車記錄儀）」片拍到有男子在黃埔花園停車場內，於片主的車輛後面小便，更將用完的抹手紙棄置在車尾燈，之後他取回自己的座駕駛離停車場。片主對事件感到憤怒，在網上公審尋人。



不少網民都批評男子無品，「賤之餘仲onX」、「真係好XK，樓上咁多廁所可以用」。



樓主「車cam」拍攝到男子在車前行去車尾小便。（Threads@iamfung__ftw）

小便男在車尾位置抹手。（Threads@iamfung__ftw）

小便男在車尾位置抹手。（Threads@iamfung__ftw）

樓主稱沒有得罪人，不明對方行為用意。（Threads@iamfung__ftw）

車主指附近有廁所：係要屙落我車尾咁賤格

有車主在Threads上發車cam（行車記錄儀）片，指在黃埔花園停車場，有男子在其車尾小便。他聲稱沒有得罪人，對方行為用意令他大為費解，「商場有廁所，就算趕出車，成個車場咁大咁多吉位，你搵個角落頭屙都得，係要屙落我車尾咁賤格」。

樓主又指，該男子更將抹完手的抹手紙丟棄在車尾燈位置，不滿下公審對方，「麻煩親戚朋友同事出嚟認一認係唔係你隔籬嗰個」。

小便男完事後駕駛自己的車輛離開。（Threads@iamfung__ftw）

網民：商場有廁所咁近都唔去，有病嗎？

不少網民都覺得離譜，「今時今日要幾Xuo至會以為人哋架車無cam？」、「唔怪之得黃埔車場成日有尿味」、「屙尿會先抺手，呢個習慣幾有趣，personal hygiene max」、「真係好Xk賤種, 樓上咁多廁所可以用，忍唔到都屙自己車後面啦，畀人當場周到，真係被人打到豬頭」、「商場有廁所咁近都唔去，有病嗎？」、「呢個故事教訓佢，就算要屙都屙喺自己架車後面」。

小便男完事後駕駛自己的車輛離開。（Threads@iamfung__ftw）

在香港不可在公眾地方隨地大小便，根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人士在公眾地方大、小便均屬違法，初犯最高可被罰款5,000元，再犯則更可被罰款1萬元。