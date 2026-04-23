好人好事｜飆的士到醫院見父最後一面　女生尋人道謝喜見司機現身

家人即將離世，任何人都想盡快趕去見其最後一面。1名香港女生在網上發文表示，日前突然獲悉父親情況危急的消息，於是電召紅的趕去醫院，其間一直和家人以電話保持聯絡。的士司機聽到女生的對話後，一言不發狂飆，抵達後知道女生趕時間，所以直接免收尾數，女生因而及時趕到醫院見爸爸最後一面。女生事後在網上公開事件和上載車程紀錄，希望可以尋獲好心司機說聲多謝，同時「擔心你會否因為車我呢程車被影相超速抄牌」，表明願意代為支付罰款。



許多網民留言指「好人一生平安」、「的士大哥好好人」、「今次影快相，抵畀啦」。該名的士司機現身留言，認為「只係做我認為啱嘅嘢」，「知道你能夠趕得到，個心都舒服啲，唔使擔心快相嗰啲事」，女乘客再次感謝對方，「祝你每日道路平安生意興隆」。



樓主父親情況危急，於是她電召紅的，希望盡快趕去明愛醫院，其間一直和家人保持電聯，年輕男司機聽到對話內容，狂飆抵達醫院。（threads@eeeriko_hahaha圖片）

的士司機安全情況下狂飆

樓主在threads發文表示，父親凌晨情況突然危急，於是她電召紅的，希望盡快趕去明愛醫院，其間一直和家人保持電聯，年輕男司機聽到對話內容，因而在安全情況下狂飆，終抵達醫院門口。司機知道樓主趕時間，直接免走尾數，只是「收齊頭」，最終樓主見到父親最後一面，目送父親安詳離世。

樓主公開事件尋人

樓主收拾心情後，在threads公開事件和上載車程紀錄，希望找到該名司機說聲「感謝你」，同時樓主「十分擔心你會否因為車我呢程車被影相超速抄牌」，願意代付罰款。

樓主得到朋友提醒，在電召的士應用程式尋找司機的電話號碼，於是作出聯絡，「再次多謝你熱心幫忙」。（threads@eeeriko_hahaha圖片）

樓主︰感謝你的善心義舉

樓主事後在留言上載WhatsApp紀錄，顯示她經WhatsApp尋找該名司機，表示得到朋友提醒，可以在電召的士應用程式尋找司機的電話號碼，於是作出聯絡，「再次多謝你熱心幫忙」，極速接載她和胞弟到醫院，「2分鐘都沒有，講完再見，見到爸爸緊閉雙眼留下眼淚就過身了」，再次強調司機一旦因此事而被抄牌，她願意賠償，「感謝你的善心義舉」。對方回覆指自己是夜更已經打烊，日後如果需要電召服務，早更同事一樣可以接載。

該名好人司機亦有留言，強調「只係做我認為啱嘅野」、「勿以善小而不為」，同時多謝大家厚愛，重申會繼續做好本份。（《降魔的2.0》劇照）

網民激讚︰司機好人好事

帖文引來大量網民留言激讚，「司機太好人了，好人有好報」、「司機哥哥好有心，令你唔使留下遺憾，你都保重」、「司機好人好事」、「樓主保重，的士哥哥生意滿載」。

司機本尊留言︰勿以善小而不為

該名好人司機亦有留言，強調「只係做我認為啱嘅野」、「勿以善小而不為」，同時多謝大家厚愛，重申會繼續做好本份，他亦指知道樓主「能夠趕得到」，自己「個心都舒服啲」，叫她「唔使擔心快相嗰啲事」、「照顧好自己同屋企人情緒」。樓主亦留言「祝你每日道路平安生意興隆」、「好人有好報，多謝你默默幫忙」。

（threads@eeeriko_hahaha）