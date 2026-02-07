城巴嬰兒突抽筋！車長臨時改道往醫院　獲讚好人好事　城巴謝諒解

好人好事！有城巴乘客在網上發文表揚，指周五（2月6日）搭乘79X路線往粉嶺皇后山邨方向途中，司機因知怎車上有嬰兒突發地抽筋，臨時決定改路駛去大埔，並將嬰兒和全車乘客載到那打素醫院，她事後大讚「司機有愛」，並在城巴網頁留下回饋意見，表揚對方。



許多網民讚賞車長決定夠果斷，「第一時間就救人先，司機做得正確」、「感謝車長及時應變」、「要寫信表揚車長」，亦感激其他乘客的包容和體諒。惟有人擔心若接到投訴，車長難免會受責備，「標準流程係喺安全地方停低等救護車到，或者通知救護車喺下一個站等」、「希望巴土公司通融，莫處罰司機」。



城巴發言人回覆《香港01》表示，周五晚上約10時，城巴79X路線巴士於吐露港公路行駛期間，有名乘客察覺同行小童不適，向車長尋求協助。車長認為情況緊急，安排巴士駛至大埔那打素醫院附近，讓乘客下車求診，其後巴士繼續行程。城巴正了解事件詳情，並感謝同車乘客的諒解。



有城巴乘客發文表揚，指車上因有嬰兒抽筋，司機臨時更改路線，將對方送往醫院。（「threads＠kaga_ss」圖片）

城巴嬰兒突抽筋 城巴車長改路轉駛那打素醫院

該女乘客在threads帳號發帖，指周五（2月6日）晚上搭乘城巴79X路線回家，當巴士往粉嶺皇后山邨方向行駛途中，司機突然更改路線「急轉落大埔」。

由於該條巴士路線平日不會途經大埔，她最初以為司機「行錯線」，後來才知道原來車上有嬰兒抽筋，車長臨時決定改道，將嬰兒送往（大埔）那打素醫院。樓主事後表示「希望bb無事」，同時大讚「司機有愛」。

城巴司機獲知車上有嬰兒突然抽筋，臨時改路駛到大埔，將對方送往那打素醫院。（示意圖／資料圖片）

網民讚車長決定果斷：最緊要BB無事

許多網民紛紛讚揚事件中的車長夠果斷，並感謝全車乘客的包容理解，「感謝車長及時應變，更加感謝乘客包容」、「高速公路要搵架白車俾你真係唔易」、「難得司機果斷，救人一命」、「第一時間就救人先，司機做得正確」、「最緊要個BB無事！當遊車河囉」、「好有愛心同勇氣嘅車長」、「城巴你請咗個好車長，好好珍惜」、「香港人暖心」，同時祝願嬰兒平安。

樓主事後在城巴網頁留下回饋意見，表揚車長。（「threads＠kaga_ss」圖片）

車長未跟從正常指引或接投訴？ 網民籲巴士公司通融

但有人擔憂車長的確未有跟從常規指引，「正常做法（係）泊埋路邊等救護車，點都好過直接全車客送晒去醫院」、「標準流程係喺安全地方停低等救護車到，或者通知救護車喺下一個站等」，擔心他事後或會受責備「被照肺」，「希望唔好有人投訴，希望司機唔好俾公司秋後算帳」、「希望巴土公司通融，莫處罰司機」、「如果已經到咗大埔出口，5分鐘已經可以去到醫院，絕對快過搵個巴士站，或路邊停低call救護車」。

