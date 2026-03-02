好人好事｜港鐵遺環保袋　女兒代母求助　陳卓賢Ian歌迷助尋回

「大頭蝦」遺下忘個人物品，總希望能有好心人幫忙尋回。早前1名女生在網上求助，表示其母親日前乘搭港鐵屯馬綫，「將一袋紅白色的環保袋用一個勾勾在近門口位的位置」，並在元朗站下車，卻忘記帶走環保袋。女生指內有母親用心烹調的食物，不過「年紀大一時大意忘了拿走」，希望有好心人發現。最終真的有人回應帖文，更指出環保袋下落，而對方則是MIRROR成員陳卓賢（Ian）的歌迷。



樓主公開求助後，有好心人上載圖片，圖中紅白色環保袋高度吻合樓主形容，表示已經將環保袋放到朗屏站客務中心，樓主聞訊感激，表示已經取回。（threads@hellosss_0609圖片）

尋回環保袋 樓主︰非常感謝您

帖文引來網民討論，有人立即上載1張圖片，圖中紅白色環保袋與女生所形容的高度吻合，同時指已經放到朗屏站客務中心。女生聞訊感激，表示已經立即取回，大讚「非常感謝您，媽媽超開心，祝你新一年事事順利、新年快樂、身體健康」。

網民留意到好心人是歌手陳卓賢（Ian）的歌迷，笑言「原來係陳太，難怪咁好心地」、「祝你多啲見到Ian」。（ig@iancychan）

好心人是陳卓賢歌迷 網民︰祝你多啲見到Ian

大量網民同樣激讚「呢個帖文流量唔算高都搵得到，好犀利」、「好人有好報」、「祝好心人一世平安」，更有人留意到好心人是MIRROR成員陳卓賢（Ian）的歌迷，笑言「原來係陳太，難怪咁好心地」、「祝你多啲見到Ian，買演唱會飛買到靚位，影相唔會out focus，同Ian影selfie」。

