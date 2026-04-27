赴歐旅行3周零愛愛！人妻失落抱怨︰丈夫無興致　網民熱議猜原因

許多情侶或夫妻出去旅行，都會把握時間在異地「愛愛」。台灣1名女生在網上分享，其1位女性朋友今年32歲，日前和35歲丈夫到歐洲旅行3周，但丈夫「完全沒有碰她」，抱怨「老公對這事很沒興致」。



大量網民認為「應該是在家中就已經興致缺缺，碰都不想碰」、「可能女生太強勢」，但亦有人笑言「我老公是第1次出國，什麼都新奇、什麼都好買，每天就是逛好逛滿，回去飯店真的沒體力色色了」、「旅行很累，尤其是冬天，只想洗完澡躺被窩完全沒有邪念」、「旅遊就是在累死自己而已，除非你真的是一個很愛戶外活動的人，但是就算那樣也是累」。



夫妻到歐洲旅行3個星期，結果他們沒有「愛愛」，令到妻子抱怨「老公對這事很沒興致」。（AI生成圖片）

去歐洲旅行3個星期 夫妻0次「愛愛」

樓主在threads表示，其32歲女性朋友抱怨35歲丈夫似乎對「愛愛」沒有興趣，他們到歐洲旅行3個星期，結果丈夫「完全沒有碰她」，樓主「實在有點不知道該怎麼安慰她」。

網民熱議︰可能行程太累，沒力

帖文引來許多網民留言，部份人覺得他們次間已經沒有激情，和旅行沒有關係，「很簡單，膩了」，但有網民笑言「可能行程太累，沒力」、「旅行真的會累倒，有沒有可能是行程塞太滿？」、「每天行程累都累死了，怎麼可能有心情？」。

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