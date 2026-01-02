愛愛到一半「啪」一聲！男病人陰莖骨折即做手術　事後態度竟這樣

「愛愛」稍一不慎，隨時樂極生悲！台灣1名醫生深夜被急診個案叫醒，於是緊急前往跟進，發現男患者與人親密期間，突然聽到「啪」一聲，下體變軟，迅速局部腫脹瘀青，證實「陰莖骨折」。他立刻安排手術，縫合修補破裂白膜，男病人恢復進度良好，但仍然擺臉色，要求多住數日，甚至明言「我認識你們醫院高層」。醫生才恍然大悟：「難怪接到高層『關切』電話，只是大哥，這個『骨折』又不是我造成的，對我擺臉色做什麼？」



男病人愛愛時突然聽到清脆響聲，陰莖瞬間變軟，繼而局部腫脹瘀青，外觀變化非常明顯，證實是「陰莖骨折」。（示意圖／shutterstock）

男病人親密期間「陰莖骨折」

泌尿科醫師江佩璋在facebook專頁表示，數周前深夜被叫醒，有1宗急診個案「少見但刻不容緩」。江醫生前往處理，發現男病人和其他人愛愛時，突然聽到清脆響聲，陰莖瞬間變軟，繼而局部腫脹瘀青，外觀變化非常明顯。

成功縫合修補白膜

「陰莖骨折」過程非常典型，但其實和一般骨頭折斷不同，陰莖勃起時，白膜（tunica albuginea）變得緊繃，一旦破裂，苦不盡快處理，後果可大可小，江醫生當晚進行手術，成功縫合修補白膜。

男病人恢復良好，卻「心情不太美麗，臭着臉」，強硬表示「我就是要多住幾天，不然很麻煩！」、「我認識你們醫院高層！」。（示意圖／shutterstock）

男患者︰我認識你們醫院高層

江醫生翌日巡房時，男病人原本腫脹位置已經明顯消退，緩解疼痛，恢復良好，但男患者病人「心情不太美麗，臭着臉」，強硬表示「我就是要多住幾天，不然很麻煩！」、「我認識你們醫院高層！」。

醫生疑惑︰對我擺臉色做什麼？

江醫生才明白為何接到高層「關切」電話，但是自己沒有造成「陰莖骨折」，「對我擺臉色做什麼？」，江醫生強調「沒關係，該修的我們修好，該照顧的我們照顧好。希望你早日康復，也希望下次不要再用這種方式見面了」。

（facebook專頁「江江．江佩璋醫師」）