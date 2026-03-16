懷疑丈夫出軌！他常轉場打波兼拒愛愛　嫌棄6歲兒子　網民籲離婚

伴侶有可疑舉動，可能是出軌徵兆。馬來西亞1名人妻在網上投稿表示，丈夫每次聲稱前往打匹克球 （Pickleball），她都懷疑其實是出軌，而且丈夫又提到要和「好看的女生」做朋友，拒絕和她「愛愛」，還對他們的6歲小孩感到嫌惡，令她慨嘆「真的很累」。許多網民留言指「去打球的都是年輕妹妹」、「他不配擁有你」、「想問你是否要確實聽到他說那句『不愛你了』你才甘願？」。



丈夫拒絕「愛愛」，理由是她需要照顧孩子，「而他隔天要上班」。（《孤味》劇照）

聲稱前往不同地方「打匹克球」

該名人妻投稿至facebook專頁「XUAN」，和丈夫育有1名6歲兒子，丈夫近日行為可疑，總是嫌棄她肥胖，同時聲稱「想運動、需要社交」，所以前往不同地方打匹克球 （Pickleball），但地方根本不順路，而且事前會留意誰人出席和看照片，人妻有次陪同丈夫一起打球，「他反而只坐着，不跟任何人聊天」，丈夫聲稱擔心她吃醋。她建議丈夫和鄰居做朋友，但丈夫稱男生不願意和他說話，所以「要找女生，而且還是好看的女生」。

翌日要上班為由拒絕「愛愛」

另外，丈夫在家中食量一般，聲稱「很難消化」，懷疑一早在外吃飽，最諷刺的是丈夫拒絕「愛愛」，理由是她需要照顧孩子，「而他隔天要上班」。人妻形容「聽到那句話，我真的心涼了」，自己每日在家照顧孩子，沒有自己生活和自由，丈夫反駁「你也可以出去啊」，但她想到無人照顧孩子，只能放棄，「被困在家的圍牆裡」。

人妻形容「真的心涼了」、「真的很累」。（《孤味》劇照）

小孩目擊父母口角 同樣哭泣

有次駕駛期間，丈夫一直斥責她，人妻只好道歉，讓丈夫心情平靜下來，孩子感受到母親情緒，晚上哭泣，甚至指出「為什麼要跟爸爸說對不起？」、「為什麼要說不該生他下來」、「爸爸總是說不要小孩，不喜歡小孩」，人妻形容「孩子心裡很難受，我心裡也好難受」。

丈夫參與家庭活動表現冷淡

丈夫對2母子態度反覆，當孩子表示「吃不夠」、「還餓」，丈夫表現生氣，自稱「小時候靜靜的，不吵鬧，很獨立」，不滿妻子「只顧孩子，不顧他」，但當人妻想和丈夫說話時，他卻只會看手機。一家人外出時，兒子想和母親一起看東西，丈夫冷淡表示「不要買，不要看，回家」，或者走開按手機。

孩子感受到母親情緒，晚上哭泣，需要母親安慰。（《年少日記》劇照）

人妻慨嘆︰真的很累

人妻形容自己「真的很累」，和2母子走在一起時，「他的臉總是臭的」，不知道自己還能做什麼，若問他到哪兒打球，丈夫「就會大發雷霆，說不給他自由、不給他空間」，但她質疑丈夫「口口聲聲說的『自由』，真的只是運動而已嗎？」。

網民建議離婚

帖文引來大量網民留言，「離開他是你唯一的出路，因為離開他，你會發現這個世界還有很多美好的事情等着你」、「離婚啦」、「何苦為難自己，找份工作，照顧好孩子，他，有沒有都一樣，還把自己搞到不開心，做些自己喜歡的，媽媽開心，孩子才會開心的」。

（facebook專頁「XUAN」）