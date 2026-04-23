啟德醫院地盤奇招禁煙　1人違規吸煙被貼堂驅逐　威院地盤更嚴！

自宏福苑大火事件後，市民大眾對地盤工吸煙的關注度大幅提高，政府正計劃9月前在建築工地全面禁煙，涵蓋所有新建及維修地盤，違例吸煙者將被定額罰款3,000元，地盤管理人亦須採取「所有合理步驟」確保地盤內無人吸煙等。



在修例前，不少地盤已率先落實禁煙措施，近日網上流傳照片，「中國建築」於啟德醫院地盤掛出榜單，將在地盤內違規吸煙者示眾，同時提到會被「永久逐出」地盤，達至以儆效尤的效果。



而「中國建築」另1地盤、威爾斯親王醫院重建計劃第二期（第一階段）設立的違規事項更多更嚴，「吸煙、飲酒、賭博、打鬥及違反安全規則」的違規者均會被永久逐出。



近日網上流傳照片，「中國建築」於啟德醫院地盤掛出榜單，將在地盤內違規吸煙者示眾，同時提到會被「永久逐出」地盤。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

有網民近日於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發相，見到「中國建築」的啟德醫院地盤外掛有榜單，提醒「地盤禁煙」，更設有多個格仔貼上違規吸煙者的照片證據，標明「以下吸煙人士永久逐出中建地盤」。左邊更列出各個月份被逐出人數，1月及2月均為0人，到3月有1人，相信格仔中的人就是該地盤的首個違規者。

啟德醫院地盤違規吸煙即被貼堂驅逐

有網民留言分享「中國建築」威爾斯親王醫院重建計劃第二期（第一階段）地盤亦設有榜單，展示「吸煙、飲酒、賭博、打鬥及違反安全規則」的違規者，罰則同樣是「永久逐出中建地盤」，當中1月有多達6人被逐，2月及3月人數則有所下降。

「中國建築」另1地盤、威爾斯親王醫院重建計劃第二期（第一階段）設立的違規事項更多更嚴，「吸煙、飲酒、賭博、打鬥及違反安全規則」的違規者均會被永久逐出。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

網民：相信未必再有地盤會請佢

有網民質疑「做樣畀人睇咋」，有網民就認為「起碼好過唔做」，又讚「殺雞儆猴」。有網民擔憂被逐人士可「轉去第二個地盤」，有網民就指出，「佢有永久逐出地盤嘅記錄，相信未必再有地盤會請佢」、「同1個大判會鎖咭，無得再入」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）