無王管！大埔熟食中心男食客吸煙　向店員投訴被篤灰：聞住煙食飯

在食肆內吸煙屬違法行為。有網民在網上投訴，指在大埔熟食中心見到有男食客不斷吸煙，他向食肆員工反映後，該員工反而向吸煙男透露是他投訴。由於有不少孩子在場，令他們也要吸二手煙，樓主覺得實在過分，於是在網上公審。不少網民批評，「熟食中心啲煙鏟係老X奉食煙」、「呢個街市夜晚係室內吸煙黑點」。



樓主曾向店員投訴但不獲受理，更被店員透露是投訴人。（Threads@ash.052599）

投訴食客吸煙 店員不理反篤灰

有網民在Threads上發相，從相片可見，有男食客右手手持香煙，並有店員在食桌邊看着男食客。樓主表示曾向店員投訴，但對方不但不阻止，更向該男食客指向樓主，示意是樓主投訴他食煙。樓主又指，「同場眼見有好幾枱都有小朋友，大家要聞住你啲煙味食飯真係多謝晒」，因此決定在網上公審。

不少網民認為「佢哋係熟客你唔係，伙記幫熟唔幫生㗎」。（AI生成圖片）

網民促控煙辦多巡查：這街市是室內吸煙黑點

有不少網民指摘，「開名等其他人唔好再去」、「呢個街市夜晚係室內吸煙黑點，都唔明點解控煙辦唔多啲去巡視執法」、「熟食中心晚飯全部都係咁」、「佢哋係熟客你唔係，伙記幫熟唔幫生㗎」、「我係旺角熟食中心啲煙鏟不斷煲，阿姐只係叫我調位！問題冷氣已經吸晒再放出嚟！所以無再去呢啲地方」。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》，食肆已列為法定禁止吸煙區，任何人不得在禁煙區內吸煙或攜帶燃點着的香煙、雪茄或煙斗，否則可被定額罰款3,000元。