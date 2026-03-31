【香港旅遊／罰款】在香港，亂拋垃圾要罰款3,000元。本港Facebook群組、Threads近日瘋傳影片，尖沙咀廣東道有1對男女遊客隨地亂丟煙頭「斷正」，被食環署人員開罰單，但2人拒絕出示身份證明文件，還取出手機反拍食環署人員，大聲質問「犯了哪條法律？這是1個合法的執法過程嗎？」、「知道我們來旅遊，本地人不罰，罰外地人是嗎？這是什麼道理啊？」。而食環署人員一直耐心講解執法原因，強調因2人丟棄煙頭後不顧而去，才會開罰單，又明言「不是你大聲就是代表你對的，ok？」。直至影片結束，雙方仍在爭論。



影片引來網民熱議，紛紛指摘該對男女遊客離譜，「惡到咁，真恐怖！」、「丟人現眼，被開單罰款剛剛好」、「去到邊麻煩遵守邊度嘅法律」、「使乜同佢講咁多，即刻要求支援同埋報警」。亦有網民大讚相關食環署女職員冷靜應對。



食環署回覆《香港01》表示，根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》（第132BK章）第4條，任何人士將扔棄物或廢物棄置在公眾地方，即屬違法，一經定罪，違例者最高可被判罰款25,000元及監禁6個月，此外，本署執法人員亦可根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章）向違反上述條例的人士發出3,000元定額罰款通知書；根據紀錄，食環署於3月22日下午，在尖沙咀海防道、廣東道及中間道一帶進行執法行動，以打擊在公眾地方亂拋垃圾的違法行為，行動中，食環署人員共發出4張定額罰款通知書，當中包括上述涉及的人士。



尖沙咀廣東道有1對男女遊客隨地亂丟煙頭「斷正」，被食環署人員開罰單，但2人拒絕出示身份證明文件，還取出手機反拍食環署人員。（Facebook影片截圖）

不要隨地亂拋垃圾！這段尖沙咀男女遊客舌戰食環署人員影片，於Facebook群組及Threads流傳。事發3月22日下午近6時，尖沙咀廣東道1對操普通話的男女遊客隨地亂丟煙頭，被食環署人員目擊並開罰單，但2人拒絕出示身份證明文件，還與食環署人員爭論。

尖沙咀男女遊客亂丟煙頭斷正 拒出示證件：犯了哪條法律？

影片長近3分鐘，見到食環署女職員正以普通話向該對男女遊客解釋執法原因，惟穿藍色外套黑色上衣的女子，把手機鏡頭對準食環署女職員，怒吼質問是否「合法執法」，「你從讓我們在這到現在一直不讓我們走，怎麼着怎麼着。我問你具體怎麼處罰，犯了哪條法律，罰了多少錢，到現在我們都不知道。這是1個合法的執法過程嗎？」。

該對男女遊客大聲質問食環署人員。（Facebook影片截圖）

該對男女遊客大聲質問食環署人員。（Facebook影片截圖）

該對男女遊客大聲質問食環署人員。（Facebook影片截圖）

男遊客：本地人不罰，罰外地人是嗎？

站在旁邊的男子則大聲質疑食環署人員針對外地人，「這是什麼道理啊？這是什麼道理啊？那邊一堆人扔煙頭，同時扔煙頭……一堆人在扔，就抓着我是嗎？知道我們來旅遊，本地人不罰，罰外地人是嗎？本地人在那旁邊抽呢，一堆人在那抽呢！」。

食環署女職員冷靜應對：不是大聲就代表對的

不過食環署女職員繼續耐心解釋原因，主要是他們隨地丟煙頭後不顧而去，才會執法，並非針對外地人，「就是告訴你，你就是拋棄煙頭，然後不顧而去，不顧而去我才會追到你的，如果你在撿起來，這就是拋棄煙頭都沒關係的，OK？」，又強調「不是你大聲就是代表你對的，ok？」。直至影片結束，雙方仍在爭論。

食環署女職員耐心解釋執法原因，強調「不是你大聲就是代表你對的，ok？」。（Facebook影片截圖）

網民斥男女遊客離譜：丟人現眼

網民看過影片紛紛批評該對男女遊客離譜，「着到名牌上身，做出咁嘅行為」、「黐線……」、「丟人現眼，被開單罰款剛剛好」、「惡到咁，真恐怖！」、「去到邊麻煩遵守邊度嘅法律」。

讚食環署女職員做得好

也有不少網民讚揚涉事食環署女職員冷靜應對，又認為應呼叫支援及報警處理，「使乜同佢講咁多，即刻要求支援同埋報警」。

香港亂拋垃圾罰多少錢？

根據香港法例第570章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，在公眾地方亂拋垃圾，定額罰款3,000元。