外賣員疑偷吃煎蛋！台女極憤怒：憑什麼這樣惡心人！　網民批缺德

外賣員偷食客戶食物？台灣有女網民在網上發相，大呻透過外賣平台點餐，送來後發現藏在食物最底的煎蛋，疑被人咬了一口，令她感到十分嘔心加氣忿，罵道「沒有職業道德可以請你不要做這份工作」。她感覺對方不是初犯，事後向外賣平台投訴，對方回覆不會再派該外賣員送她的餐點，但由於已存有心理陰影，她考慮以後不再幫襯外賣平台。



不少網民也覺得離譜，「這是太餓了嗎？」、「感覺整個吃掉都沒比吃一口來的氣 」。



台女發現放在食物最底的煎蛋，疑被人咬了一口（Threads@afternoonsweet2022）

煎蛋疑被咬一口 台女極氣憤

有女網民在Threads上發文及發相，指早前透過台灣Uber Eats點了午餐。從相片可見，煎蛋缺了角疑被人咬了一口，樓主感到十分氣憤，「我花錢買一份餐點，你也有賺錢，憑什麼要這樣惡心別人」。

事後她向外賣平台投訴，「客服有打回來幫忙處理了，說以後不會再配對到這個外送人員」，可是樓主表示「認真考慮不再使用外送平台」。

樓主向外賣平台投訴獲處理，但她已留有心理陰影，考慮不再使用外賣平台。（AI生成圖片）

網民：要吃就整個吃掉

不少網民留言，「要吃就整個吃掉，不要留着來惡心我，反正拿回來我也是丟掉，不如請你吃」、「這是太餓了嗎？」、「有夠沒公德心」，有人認為全部吃掉還是只吃一口也不可接受，「不行，怎麼可以全部吃掉，那是你花錢買的，兩個行為都不行」。