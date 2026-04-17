港男垃圾站蹂躪Chiikawa兔哥公仔「當波踢」　粉絲怒斥：虐待動物

日本Chiikawa（吉伊卡哇）漫畫風靡全球，雖然熱潮稍退，但本港仍有不少粉絲。近日有男生在社交平台分享片段，顯示他和友人竟然將漫畫其中一個角色Usagi（烏薩奇／兔哥）公仔當作足球，在馬路上不斷互踢「傳波」，行為引來部份粉絲批評，「有無諗過隻公仔感受」、「睇到好sad」、「公仔對我嚟講就好似有感情嘅動物咁，睇完呢條片真係好唔舒服」。



但有留言覺得個別人士反應過激，「其實有咩問題，玩下公仔就俾人話似會虐待動物嘅人？」、「如果佢踢嘅唔係chiikawa，係一個普通嘅汽水罐，仲會唔會有咁多人話佢哋？」。不過有意見指出嬉戲都要看地點，「玩還玩，唔好喺馬路到玩」。



有多名男生在垃圾站把Chiikawa烏薩奇公仔「當波踢」。（「threads＠ey_dkiddo」影片截圖）

垃圾站港男Chiikawa烏薩奇公仔「當波踢」兼拍片

該自稱為音樂製作人的男生在threads帳號「ey_dkiddo」上傳影片，配以標題「想毆呢隻嘢好耐了」。片中地點為大埔山南路、一處就近垃圾站對出的馬路，連同拍片者在內，顯示至少有5名男生在晚上時份，將Chiikawa漫畫其中一個角色Usagi（烏薩奇）公仔如足球般踢來踢去，有人甚至走到馬路上「傳波」，現場不斷傳出嬉笑聲，拍片者更稱「喂，呢邊呢邊」，另有聲音又稱「到你」，可憐的「兔哥」淪為他們眾人玩物。

片中地點為大埔山南路、一處就近垃圾站對出的馬路。（「threads＠ey_dkiddo」影片截圖）

片中顯示至少有5名男生，將烏薩奇公仔如當足球般踢來踢去。（「threads＠ey_dkiddo」影片截圖）

片中顯示至少有5名男生，將烏薩奇公仔如足球般踢來踢去。（「threads＠ey_dkiddo」影片截圖）

可憐的烏薩奇公仔被當足球踢來踢去，淪為眾人玩物。（「threads＠ey_dkiddo」影片截圖）

可憐的烏薩奇公仔被當足球踢來踢去，淪為眾人玩物。（「threads＠ey_dkiddo」影片截圖）

Chiikawa粉絲心痛：有無諗過隻公仔感受

片段引來大批兔哥粉絲和網民圍剿片中男生，「可以不愛，（但）不要傷害」、「強力譴責，虐兔行為實在不可取」、「為什麼要踢兔兔，兔兔這麼可愛 」、「有無諗過隻公仔感受」、「玩傳波就認認真真咁搵個足球踢啦」、「睇到好sad」、「公仔對我嚟講就好似有感情嘅動物咁，睇完呢條片真係好唔舒服」、「雖然佢哋完全無問題，但係見到就硬是個心揦住揦住咁」，建議公仔主人切勿隨便「棄養」，「看，如果你們棄養公仔，他們就會被這樣對待」、「唔鍾意唔想要可以捐畀有需要人士，例如孤兒院或者紅十字會、救世軍等等」。

不少兔哥粉絲表示心痛。（threads截圖）

不少兔哥粉絲表示心痛。（threads截圖）

粉絲反應過激？ 網民寸爆：使唔使call漁農署？

惟有留言指片中並無生命受傷害，批評個別人士反應過激，「香港（人）真係好大壓力，搵隻公仔嚟踢都唔得」、「其實有咩問題，玩下公仔就俾人話似會虐待動物嘅人？公仔咋喎大佬」、「如果佢踢嘅唔係Chiikawa，係一個普通嘅汽水罐，仲會唔會有咁多人話佢哋？」，又揶揄「使唔使call漁農署？」。

但有意見認為即使玩樂都要看地點，「玩還玩，唔好喺馬路到玩」、「小學（生）都識得喺公園度玩，唔會走出馬路玩」、「做埋啲傻X嘢已經夠低能，仲要po上嚟畀全世界人知」。

（threads＠ey_dkiddo）