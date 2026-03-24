柯士甸站男子邊用ATM邊食煙！垃圾桶當煙灰缸極危險　網民鬧爆

香港室內嚴禁吸煙，惟不時都有人知法犯法。近日1名網民在Threads上傳影片，表示在港鐵柯士甸站的自動櫃員機，1名男子一邊使用櫃員機，一邊吸煙，其間還四周張望，「驚死人捉佢食煙」。樓主續指，該男子後來更把櫃員機旁邊的垃圾桶當作煙灰缸，讓一眾網民直斥「食少陣會死？」、「好乞人憎」。



樓主在港鐵柯士甸站的自動櫃員機發現，1名男子一邊使用櫃員機，一邊吸煙。（Threads影片截圖）

男子邊用ATM邊食煙

樓主近日在Threads上分享影片，指自己行經港鐵柯士甸站的滙豐自動櫃員機時，目擊1名男子，一邊使用櫃員機，一邊吸煙，「仲瘋狂周圍望，驚死人捉佢食煙」。據影片顯示，涉事男子身穿皮褸、戴着耳機，站在自動櫃員機前，手上拿着已點燃的香煙，大肆在禁煙區吸煙，旁若無人。

樓主表示，該名男子不但室內吸煙，「佢仲當隔籬個垃圾桶喺灰缸」，並稱當下已通知港鐵職員。（Threads圖片）

垃圾桶當煙灰缸

樓主表示，該男子不但室內吸煙，「佢仲當隔籬個垃圾桶喺灰缸」，並稱當下已通知港鐵職員，惟帖文未有透露事件後續。

帖文一出，大批網民紛紛批評涉事男子自私，「唔食係會死咁，最憎聞到啲煙味」、「港鐵內可以吸煙？這根本不可能吧？」、「睇相都成陣煙味」、「搵個減火筒嚟啦」、「左望右望但又唔望後面」、「X啦，憑咩要後面嘅人吸佢2手煙」、「可唔可以報控煙辦」。

根據《港鐵附例》第23條禁止吸煙，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部份吸煙，則任何人不得在該部份吸食或攜有任何形式的已燃點煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違者最高罰款5,000元。