港版《悠長假期》爭議懶人包　Edan挑戰木村　網民5大原因不看好

30年前播出的經典日劇《悠長假期》被喻為神級作品，瘋魔全東南亞，至今仍令人念念不忘。ViuTV日前宣佈將會翻拍《悠長假期》，劇中木村拓哉及山口智子的經典角色瀨名秀俊、葉山南將由男團MIRROR成員呂爵安（Edan）及視后李佳芯（Ali）飾演，而江𤒹生（AK）則飾演李佳芯弟弟葉山真二（原版演員是竹野內豐）。消息一出即引起網民熱議，但網上留言幾乎是一面倒負評，紛紛質疑翻拍港版是否會「毀經典」，更列出5大不看好原因。



ViuTV宣佈開拍新版《悠長假期》，由呂爵安和李佳芯擔任男女主角。（資料圖片 / 陳順禎攝）

ViuTV宣布開拍港版《悠長假期》後，網民隨即把原版刻照惡搞成Ali和Edan。（網上圖片）

網民5大原因不看好港版《悠長假期》

原因1. 經典神劇難超越

1996年播出的《悠長假期》，被公認為日劇史上的「神中之神」經典作，承載了無數人的青春情懷。大批網民認為以任何形式的翻拍都難以達到原版高度。有留言更形容這是「自殺式翻拍」，恐怕會破壞回憶「美好嘅事物就由佢停留喺過去，令人回味就算啦」。

原因2. 獨有氛圍無法複製

原作中最迷人之處在於那種夏日慵懶、細膩且帶着散文詩意的都市美學，這種獨特的「日系濾鏡」與氛圍感，在現代快節奏的香港背景下極難重現。不少人質疑翻拍作品若強行本地化只會變得不倫不類，「喺嗰個年代拍出最正嘅味道，呢個時代根本無可能拍得出嗰種風味。如果呢度改啲嗰度改啲，其實已經唔係原本套劇嘅靈魂」。

《悠長假期》是不少人公認的神劇。（《悠長假期》劇照）

木村拓哉演瀨名秀俊是年僅23歲半。（《悠長假期》截圖）

原因3. 「木村大神」魅力難以企及

拍攝《悠長假期》時，木村拓哉年僅23歲半，與一般大學生畢業的年紀差不多，完全切合劇本角色，而當年的木村無論是顏值還是憂鬱音樂人氣質，都被視為日劇天花板，至今無人能重現。對於Edan這次挑戰經典，不少網民直言感到擔憂，「一氣質不似木村，二佢嘅出現同演技都無咩令人期待嘅地方」；更有人感嘆「悠長假期太神，誰演都配不上」。

木村拓哉與山口智子雖然相差8歲，但飾演情侶時沒有違和感。（《悠長假期》截圖）

木村拓哉與山口智子雖然相差8歲，但飾演情侶時沒有違和感。（《悠長假期》截圖）

原因4：年紀相差太大沒有CP感

日劇的瀨名與小南相差8歲，姐弟戀火花是劇情核心，而港版選角Edan與Ali分別是29歲與43歲半，即現實中相差逾14歲。雖然Ali保養得宜，但仍引發不少網民狠批選角太癲，「山口智子當年未夠32歲，細Ali而家超過10年，30路同40路嘅女人，想法完全唔同」、「當年組合差8年，呢次差14年又玩爛」，甚至有人直指「Ali 做得Edan阿媽」。

原因:5. 配樂與主題曲是劇集靈魂

由久保田利伸主唱的經典主題曲《La La La Love Song》與劇中輕快、帶著清脆鈴聲的R&B配樂是全劇的靈魂，歌詞意境與劇情也十分契合，而其他音樂歌曲如《Close to You ~セナのピアノII~》和《Silent Emotion》等，令劇集既有情懷又有城市感，亦是作品成功的重要元素。不少網民擔心港版在音樂處理上難以達到相同高度，「連音樂都唔衰得，大叔同社內嘅音樂都唔算好突出，但Long Vacation唔惹少，音樂就係佢靈魂嘅一部分，一聽心情就放鬆晒，港版好難carry」。

久保田利伸主唱的《La La La Love Song》，音樂一響起就讓人聯想到《悠長假期》。

《悠長假期》劇照

樂觀派：未必無驚喜

1. 當新劇欣賞 開拓年輕觀眾市場

不過，另有網民表示新一代的年輕人根本沒看過30年前的原作，由香港翻拍之後就是一套全新的偶像劇，「其實大家有無諗過Viu套新悠長假期係拍俾30年前都未出世的人睇？而唔係俾我地啲『老餅』睇⋯佢哋（年輕人）根本唔識木村後生有幾勁，當新劇睇未必唔掂」。

年輕人對木村拓哉與山口智子這對CP沒有情意結，「年輕一代嘅感受同你哋呢班年紀大咗嘅人，個感受又唔同。後生仔鍾意偶像劇節奏，只要Edan同Ali有火花，一樣可以吸引到新觀眾」。

翻拍後的劇集若被年輕人當新劇欣賞，可能會意外開拓新市場。（《悠長假期》劇照）

2. 自帶話題與流量

《悠長假期》本身已是神級IP，ViuTV甫宣布翻拍已受到極多討論和關注，比起全新劇集已贏了知名度，加上Edan個人強大的粉絲基礎，有粉絲認為由當紅偶像參演肯定能夠吸引更多人關注，「係一個好好嘅機會，可能多咗好多人知MIRROR嘅呂爵安會翻拍呢套經典」。

３. 港版《大叔的愛》成功在前

不少網民提到港版《大叔的愛》的成功案例，認為毋須過於悲觀，「點解翻拍經典就一定係破壞經典？唔可以係拍到另一種味道咩？明明之前港版大叔的愛都拍得好好睇（冇話日版唔好睇），今次未必無驚喜」。有人更提醒Edan擁有鋼琴八級造詣，在戲中能親自上陣彈鋼琴，「說服力絕對不輸當年要特訓的木村」。

而對於Ali李佳芯的表現，有網民擔心「有人話李佳芯做唔到山口智子嗰種傻大姐感覺」，但隨即有人力撐視后演技無問題，「咁你就太睇小李佳芯嘞。李佳芯平時出嚟活動訪問，就已經有傻大姐嘅氣質」。

2021年ViuTV翻拍《大叔的愛》大獲好評。（《大叔的愛》劇照）

網民心目中的「瀨名」人選

雖然主角名單已定，但不少人仍熱烈討論心目中更契合的人選，「計50歲以下，唔嫌老就黃宗澤，劉俊謙未夠40都ok，魏浚笙（Jeffrey）顏值高又夠年輕」，其中劉俊謙更被指氣質最接近瀨名那份靦腆感。亦有人點名演技紮實、自帶日系文青味道的盧振業（小野），大讚小野是更better cast，「佢外形同演技都似日劇演員feel」。但有網民笑言，「有接班人嘅話，木村拓哉就唔係大神啦！就係難尋，點演都係會俾人鬧」。

劉俊謙更被指氣質最接近瀨名那份靦腆感。（IG@lauchunhim.terrance）

正如網民所言「有接班人嘅話，木村拓哉就唔係大神啦！」，在大多數網民心目中，這部神劇的每一部分都有它的不可替代性。ViuTV能否在致敬經典與拍出香港共鳴之間取得平衡，將會是最大的考驗。

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