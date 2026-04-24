女網民追心儀男慘敗　見對方狂撩靚女陷焦慮　遭狠批「又普又懶」

一名女網友近日在Dcard上訴苦，表示自己長相平凡、平時也不愛打扮，去年好不容易鼓起勇氣，主動找有好感的男生聊天，對方雖然禮貌回應，卻從不主動開啟話題。



原以為男生天生「木頭」，但最近發現，該名男生竟會主動找另一位很會打扮、外型亮眼的女生說話，讓她瞬間明白：

他不是被動，只是對喜歡的人才主動。

一名女網友近日在Dcard上訴苦，表示自己長相平凡、平時也不愛打扮，去年好不容易鼓起勇氣，主動找有好感的男生聊天，對方雖然禮貌回應，卻從不主動開啟話題。（Dcard）

原PO感嘆，看著心儀男生不斷找另一位漂亮女生說話，才驚覺對方不是不擅言辭，而是「看人說話」。這讓她陷入嚴重的容貌焦慮，直言如果漂亮跟聰明只能二選一，她寧願選擇當漂亮的女生，因為「想體驗被喜歡的人喜歡的滋味」。

雖然原PO自認不出色，但也疑惑提到，自己曾被長輩或主管稱讚「清秀、漂亮」，更被叮嚀別總戴著口罩，但她自認沒長在「年輕人的審美點」上，甚至開始懷疑這些讚美是否只是客套話，引發不少網友討論。

貼文一出，瞬間掀起熱議。部分網友毫不留情，直接開酸：

「又普又懶人家為什麼要選妳？」

「沒有人會跳過妳的五官去理解妳的三觀」

「看不出來妳有比對方聰明，為什麼不去學打扮？」



延伸閱讀：愛情心測｜你的戀情為何總是不順？選1個最不愛顏色測該怎麼調整

+ 19

有人也指出，真正的漂亮女生會從周圍的回饋中知道自己漂亮：

「如果不能肯定，那就一定不是世俗認定的漂亮。」



自信才是最強濾鏡？ 過來人曝：個性契合更重要

不過，也有網友溫情喊話，認為原PO缺乏的是「自信」而非美貌。有人分享身邊案例，朋友雖然外表不突出，但靠著「耐心傾聽」和「幽默感」，追的人反而一籮筐；更有女網友直言，長輩的審美本來就跟同輩有落差，沒必要為了不適合自己的審美標準而自卑。

「漂亮不代表是好桃花，可能只是爛桃花！」不少過來人紛紛建議原PO，美醜是非常主觀的，與其陷入二分法的死胡同，不如將重心放回自己身上，學會打扮或培養個人魅力。畢竟在感情世界裡，外貌或許是「入場券」，但長久相處終究還是看性格與靈魂的契合度。

延伸閱讀：談戀愛別只顧甜言蜜語！另一半具備這5大表現 才是幸福可靠關鍵

+ 7

延伸閱讀：

網酸「年紀大」還跳啦啦隊！37歲筠熹不忍了：再吵就放狗咬人

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】